Cuál es el famoso arquero que el Dibu Martínez idolatraba de chico

Además de eso, el arquero tuvo tiempo para hablar de la gran atajada que le hizo a Kolo Muani en el minuto final de la Copa del Mundo, donde le impidió a Francia quedarse con el partido.

“Nunca va a haber una atajada como esa. Capaz que he atajado alguna mejor, pero esa va a quedar de por vida, por el momento, la tensión, el sufrimiento... Porque sentía la tensión de mis centrales porque nos habían empatado; la tensión de todos. Es un momento en el que el equipo está muy dolido, y lo que más rescato es haber estado calmo en el momento del impacto. No me fui corriendo por la desesperación. No me fui para atrás. Me quedé donde me tenía que quedar, es lo que más rescato mentalmente. Podré atajar 200 pelotas mejores, pero esa va a ser la atajada de mi vida”, admitió el Dibu Martínez.