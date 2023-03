Cuál es el importante DT que está listo para agarrar Independiente si echan a Stillitano

El arranque de Leandro Stillitano en Independiente no es para nada bueno. El técnico no le pudo imponer su impronta al equipo y en 7 fechas ha sumado 7 puntos. Es por eso que se pone en duda su continuidad. Ante esto, surgió el nombre de un posible reemplazante. ¿De quién se trata?

Esos motivos alcanzaron para que, ante las respuestas negativas, se convierte en el entrenador de Independiente. Sin embargo, los que mandan en el fútbol son los resultados. Y en estas 7 fechas de la Liga Profesional, el Rojo ganó 1 partido, empató 4 y perdió 2. Es por eso que se comenzó a poner en duda su continuidad.

Stillitano-Holan-Independiente.jpg

Ante esto, se comenzaron a mencionar a algunos técnicos en caso de que el entrenador no continúe. Los nombres no son para nada tentadores para los hinchas, aunque hay uno importante. Se trata de Carlos Tévez, quien tiene una intachable carrera como futbolista.

Como entrenador, el Apache tuvo una sola experiencia en el fútbol argentino. El año pasado, debutó como entrenador al dirigir a Rosario Central, en donde obtuvo 28 puntos de 72 posibles: ganó 6 partidos, empató 10 y cayó en 8 oportunidades.

Carlos Tévez-Independiente.avif

Los números no son alentadores, pero se trata de un nombre importante para el mundo del fútbol. Por su parte, Carlos Tévez habló y dejó entrever que un equipo con técnico se habría contactado con él aumentando los rumores de una posible llegada al Rojo: "Si me llaman de un club donde hay un colega trabajando no puedo aceptar, porque no sería ético".

Por lo pronto, para Stillitano las pruebas serán partido a partido. Independiente volverá a jugar el próximo sábado desde las 19hs frente a Colón y en caso de no quedarse con los 3 puntos el técnico deberá despedirse del equipo.