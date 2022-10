¿Cuál es el órgano más requerido para los trasplantes en Neuquén?

"Si me preguntan si le estamos dando respuesta a todos los pacientes de la lista de espera, la respuesta es que no. La realidad es que nunca vamos a llegar a tener lista de espera cero porque las listas de espera cada vez aumentan más porque las enfermedades crónicas no transmisibles están en aumento, la gente vive más años, pero tiene más patologías", relató la médica.

sandra gonzalez cruz.jpg Sandra González Cruz, referente del Incucai en Neuquén.

"Cuiden los órganos porque no hay y no los va a haber", exclamó González Cruz antes de alertar que la diabetes y la hipertensión arterial son las dos principales causas para llegar a la lista de espera de un riñón.

Cómo prevenir las principales causas

La médica explicó que "la enfermedad renal crónica tiene cinco estadios antes de llegar al trasplante: el primero y el segundo no son percibidos por los pacientes, que viven la vida felices como si nada. En el tercer y cuarto estadio ya empiezan a manifestarse los problemas con daños de órganos, es cuando aparece un infarto o un accidente cerebrovascular, o bien las manifestaciones químicas de la diabetes con dificultades en la visión y demás. Si el paciente sobrevive al estadio cuatro, porque generalmente muere ahí, pasa a diálisis, que es el estadio cinco. Es la punta del iceberg porque por cada paciente que está en diálisis hay cien enfermos a los que no estamos viendo. Entonces, la lista de espera que tenemos es más chica de lo que debería ser".

González Cruz recordó que según los registros estadísticos, en promedio un paciente en diálisis se muere en cinco años si no recibe un trasplante.

La referente local del Incucai explicó que el objetivo de la institución es frenar la situación de los pacientes en el estadio cuatro, es decir: antes de que haya una afectación irreversible en los riñones que no tenga vuelta atrás sino es con diálisis hasta llegar a un trasplante. Recomendó a los pacientes con hipertensión o diabetes "cuidar los órganos con prevención secundaria, una buena dieta, ejercicios y medicación adecuada para mantener una vida saludable sin pasar a un nivel que requiera diálisis para seguir vivo".

La pandemia fue un golpazo

La marcha del plan sanitario en el área de trasplantes fue duramente golpeada por la irrupción del COVID-19. La demanda de médicos en el área crítica de la atención de la pandemia secó al resto de los servicios del sistema durante los meses con más contagiados, cuando la demanda de camas en terapia intensiva había desbordado todas las estructuras sanitarias.

La atención a los trasplantados se hizo por internet, manteniendo los tratamientos y la medicación indicada para cada caso. Contagiarse el virus para un recién trasplantado tenía potencial letal más alto que para el resto.

González Cruz recordó que en su caso personal por ser intensivista fue mandada a la primera línea de atención de la pandemia en 2020, mientras quedaron relegadas algunas tareas vinculadas directamente a los trasplantes. La situación mejoró a partir del 2021, mientras que a esta altura está normalizada la atención.