Cuál es el pronóstico del clima para este domingo en Neuquén

Con algunas variantes, las condiciones del clima de este domingo se extenderán durante el resto de la semana. Para este lunes, el pronóstico del SMN da cuenta de una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 35° C. Algunas nubes permanecerán en el cielo neuquino, aunque serán menos que las de este domingo. Respecto al viento, las condiciones no cambiarán. No será una jornada ventosa, pero sí podrían aparecer algunas ráfagas de alrededor de 50 kilómetros por hora.

El martes ya el sol tendrá menos obstáculos en el cielo. La temperatura mínima, prevista para la madrugada, se estima que será de 16°, mientras que la máxima, por la tarde, trepará hasta los 32 grados. Podría haber algunas ráfagas aisladas de viento como los días previos, pero de menor intensidad aún. El miércoles será muy similar, con una mínima de 18 grados y y una máxima de 31.

De cara el jueves, se espera que la temperatura aumente un par de grados, llegando a los 34 de máxima, mientras que para el viernes se estima que la máxima rondará los 32°. Grado más, grado menos, el calor se mantendrá durante toda la semana en Neuquén y el verano parece haber llegado algunas semanas antes y para no irse.