Cuál es el síndrome que sufre el hijo de Pamela David

En este sentido, la conductora dio detalles del tipo de TDAH que tiene el adolescente. "Cada grado es particular y personal. Hoy muchos chicos tienen déficit de atención. Feli tiene un coeficiente intelectual más alto y se aburre con ciertos temas. Con lo que no le interesa, cuesta mucho conectar y es doblemente aburrido", resaltó.

Pamela-David.mp4 Pamela David habló sobre el diagnóstico de TDAH de su hijo Felipe.

Pamela aseguró que durante la cuarentena su condición se agravó debido a la virtualidad de las clases y a la falta de interacción social con otros jóvenes. "En pandemia se potenció y en esa época fue durísimo. Yo estuve alerta y atenta, si estaba trabajando por ahí no me daba cuenta", confesó.

La conductora mencionó algunos de los síntomas que derivaron en el diagnóstico. "En el colegio Felipe daba todas las materias en dos días y no estudiaba en todo el año. Desde muy chiquito, no controlaba en la fila la fuerza que tenía por ejemplo”, recordó y luego agregó: En los últimos años, trabajábamos con el colegio y profesoras particulares que eran el nexo con la familia. Fue mejorando y ahora ya no toma la medicación".

Por más que Pamela sostuvó en la entrevista que su hijo adolescente "ya no tiene más TDAH", la realidad es que este tipo de trastorno se puede controlar y los síntomas pueden mejorar a medida que el niño va creciendo. Sin embargo, no tiene cura definitiva y requiere un tratamiento adecuado sostenido en el tiempo.