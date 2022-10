Cuál es la canción que Karina La Princesita no volvería a cantar

“Siendo madre, solita y de repente, la gente se siente reflejada con cosas que me pasan. Eso es lo que me dicen cada vez que me cruzan. Yo tengo mucho contacto en las redes y en la calle con la gente y siempre recibo mucho cariño. Pienso que tiene que ver con que me vieron crecer”, contó Karina sobre cómo es la relación con su público.