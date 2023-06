Cuál es la enfermedad que tiene Dani La Chepi que la obligó a borrarse de las redes

Y así fue. Daniela Viaggiamari reapareció dando un honesto y crudo relato de lo que había vivido en los últimos meses. “Buenas, ¿cómo están? Primero, agradecerles el aguante. Sé que le escribieron a mis amigos, a mis amigas y a mis familiares para saber cómo estábamos Isa y yo”, comenzó, haciendo referencia a su hija Isabella.

Dani-La-Chepi.mp4 Dani La chepi volvió a las redes sociales tras dos meses de ausencia y contó qué fue lo que le pasó.

En una serie de cuatro historias de Instagram, mirando a la cámara en modo selfie, explicó: “¿Qué es lo que tuve? Antes le decían ‘surmenage’, pico de estrés… Ahora le dicen ‘burn out’. La palabra técnica dicha por los médicos es trastorno de ansiedad y depresión, eso es lo que tuve”.

En su relato sin filtros, agregó: “Entrás en un pozo que sentís que no vas a salir y bueno, la única manera de salir es pidiendo ayuda. Esto se sumó a mi anorexia nerviosa, me quitó el hambre y me tiró en una cama y no me pude levantar durante un largo tiempo”.

La influencer venía de atravesar tiempo movidos. Tras ser una de las participantes de Masterchef Celebrity debutó como conductora en El gran juego de la Oca, que duró poco tiempo. En lo personal, el año pasado se separó de Javier Cordone y quedó en crisis ante el fallecimiento de su padre, que había estado muchos años postrado.

El 2023 también lo empezó con dificultades. Mientras grababa dos series atravesó complicados problemas de salud. Y tuvo que enfrentar arreglos inseperados en su casa recién refaccionada. Todo eso, sumado a la altísima exposición que tiene en redes por su rol de influencer, la llevó a vivir un colapso.

DANI-LA-CHEPI.jpg La influencer hizo un detallado relato de la depresión que padeció,

Y así cayó con un Síndrome de Burnout, también conocido como Síndrome del trabajador quemado que suele darse por condiciones extremas de estrés que se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo. Ante esa situación La Chepi hizo lo que hay que hacer: "pedí ayuda", dijo en su relato.

“Hice todas las terapias que se puedan imaginar. Biodecodificación, registros akashicos, terapia holística, reiki, fui a la Iglesia. Seguro me estoy olvidando de alguna”, enumeró la actriz. “Estoy haciendo terapia cognitiva conductual, estoy con los médicos, con nutricionista que me están ayudando. Estoy entendiendo que esto es parte de la vida, que ningún estado es permanente, que esto también pasará”, continuó.

Siempre sonriendo, confesó: “Al principio lo escuchás y pensás: ‘Esto no va a pasar porque estoy en un pozo y de este no puedo salir’. Pero pidiendo y aceptando ayuda entendés que, cuando lo transitas, es parte de la vida y seguramente salís aprendiendo un montón de cosas y siendo una persona más completa”.

Y cerró con un emotivo mensaje: “Quiero, y puedo, decirles a las personas que sufren de ansiedad y de depresión que se puede salir, que esta frase de que ningún estado es permanente es real. Que claramente sentís que no, pero que vas a salir. Acá estamos, para seguir riéndonos juntos y divirtiéndonos. Retomando la vida de otra manera, de una manera más sana”.

Luego retomó su vida de influencer al compartir la promesa a la bandera que realizó su hija Isabella. "Este equipo está mejor que nunca", escribió, para demostrar que está de vuelta y ya recuperada.