Cuál será el papel de Comunidad en las elecciones nacionales

Nosotros siempre dijimos que la forma en la cual armamos fue una evolución, fue algo superador.

¿Por qué?

Porque en las diferencias que podíamos tener vivíamos en armonía. Y lo seguimos manteniendo esto, ¿no? Cada uno...

¿Van apoyar alguna candidatura presidencial?

Hay en realidad varios espacios provinciales que van a tener la misma tesitura o la misma posición que tenemos nosotros de no involucrarnos en la elección nacional, Pero sí, hay algunos partidarios de partidos nacionales que se van a inclinar por uno u otro actor. Nosotros no vamos a participar de la elección nacional, incluso no vamos a presentarnos como partido. Sí Estamos muy concentrados en fortalecer la metodología que hemos llevado adelante de frente y también vamos a fortalecer mucho la comunidad.

No hablo solo del partido Comunidad. Esta comunidad ya se transformó en la comunidad de los neuquinos. Tenemos que estar con los brazos muy abiertos para poder invitarlos a todos a que se puedan sumar a esta comunidad de Neuquén, que ha sido un ejemplo de cómo ha podido salir adelante, y por supuesto es el modelo que nosotros queremos seguir alimentando para crecer.

Ojalá, ojalá, que alguna vez este país pueda visualizar que las provincias tienen un rol importante y que para poder hacer las cosas bien hay que tener buenos gobernadores comprometidos y visiones desde las provincias para la posibilidad de poder construir un país en serio.

La dirigencia del Movimiento de Acción Política, el MAPO, que es una expresión interna del MPN, ha emitido un documento muy duro y crítico hacia las autoridades partidarias y todo lo que sucedió a partir de que no fuiste candidato a gobernador por el MPN. ¿Qué tan cerca te sentís de esa expresión del MAPO o qué tan lejos te sentís después del resultado del 16 de abril, Rolando?

El MAPO mayoritariamente nos ha apoyado desde hace muchos años. Son personas que yo tengo una estima personal, pero fundamentalmente tengo un respeto desde lo político, desde lo profesional, desde lo humano, a todo el grupo que integra el MAPO.

Ahora, a partir del 16 de abril, soy muy consciente que soy el gobernador de todos los neuquinos. Entonces, yo estoy muy concentrado en poder potenciar la posibilidad de que a Neuquén le vaya bien. Y para eso creo que tenemos que volar incluso por sobre las estructuras partidarias. Me parece que ese es el rol que me ha endilgado la comunidad de Neuquén y ahí es donde quiero estar enfocado. Respetando los distintos posicionamientos y pensamientos que tienen cada uno de los sectores.

Vamos a fortalecer esta propuesta política con los brazos aún más abiertos. No va a existir ningún tipo de diferencia porque creemos que la convivencia es posible siempre y cuando nos respetemos todos y siempre y cuando todas esas ideas diferentes contribuyen a edificar una idea colectiva mucho mejor y ese es el plano que quiero tener como gobernador de la provincia y así va a ser incluso el equipo que vamos a convocar para que administre también en un gabinete provincial los destinos de nuestra provincia.

¿Comienza otro contacto con los vecinos de distintas localidades de la provincia? ¿A partir de cuándo ya lo tenés organizado?

Hoy, estoy saliendo para la región sur, en una caravana que empieza mañana lunes, que vamos a recorrer San Martín de los Andes, por supuesto Villa La Angostura, Traful, pero también toda la Ruta 237, Chocón, Piedra del Aguila, Picún Leufú, y también vamos a estar presentes en Aluminé, Villa Pehuenia, y ya Las Lajas, Zapala, y también bueno, estuvimos estos días en Cutral Có y Plaza Huíncul para poder comenzar a edificar las cinco localidades también que se vienen elecciones que vamos a tener a intendente en los próximos meses.

¿Cómo se amplía este espacio de la comunidad tanto en Cutral Có como en Plaza Huíncul?

Todos los espacios que quieran conformar nuestro frente están invitados porque acá lo prioritario es poder buscar las soluciones que necesitamos en cada una de estas comunidades. Creo que se está fortaleciendo mucho el pensamiento político que Neuquén necesita una nueva mirada y una nueva construcción que parte también desde cada una de las localidades.