Cuáles son las claves para avanzar en el concurso de ingresantes del Poder Judicial

¿Cuáles son los plazos del concurso para ingresantes a cargos administrativos?

En diálogo con LMNeuquén, Germán Busamia, vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), hizo referencia al alto nivel de ansiedad que existen entre quienes concursan para ingresar y, en ese sentido, remarcó que es preciso conservar la calma y la cautela dado que el concurso consta de 10 etapas que implican un desarrollo a lo largo del primer semestre del año.

"Nosotros necesitamos concluir el concurso lo antes posible, pero tampoco vamos a acelerar plazos. Si tenemos que dar más días para las reclamaciones y que cada etapa concluya ordenadamente, seguramente lo vamos a considerar. Sí aspiramos a tener concluido este concurso durante el primer semestre del año en curso", indicó.

¿Cuándo comenzarían a trabajar en el Poder Judicial quienes resulten seleccionados?

Busamia advirtió que la incorporación al Poder Judicial de quienes integren el listado por orden de mérito no será inmediata. "Entre el 2023 y 2026, el Poder Judicial irá convocando personas en forma gradual, según la necesidad de cobertura que se vaya presentando. Si logramos concluir este proceso en los próximos meses, es probable que en el 2023 sean convocadas alrededor de 50 o 60 personas, no más", sostuvo.

Por lo general, el recambio de personal anual - entre jubilados e ingresantes- contempla unas 70 u 80 personas, según el año. Actualmente, la necesidad de personal es más notable en la Oficina de Violencia y en los fueros de familia, laboral y penal, por los que quienes encabecen el orden de mérito en el actual concurso serán ubicados en dichos espacios durante este 2023. "Los siguientes serán convocados a medida que se genere las vacantes y haya que ir cubriendo", recalcó.

PG - Poder Judicial ciudad judicial (4).jpg

Tal como indicó el vocal del TSJ, en las bases y condiciones del concurso se precisa que "pertenecer a un orden de mérito no implica el ingreso inmediato al PJN. Los ingresos se realizarán en forma paulatina, dentro de la vigencia de tres (3) años, en función de las necesidades de personal y lo que determine el Tribunal Superior de Justicia. Previo al ingreso se deberá acreditar el requisito de buena salud psicofísica, siendo obligatoria la realización de un examen preocupacional de aptitud, que dispondrá oportunamente la Dirección de Gestión Humana. Asimismo, se deberá presentar acta de nacimiento actualizada y la documentación adicional que se requiera".

¿Cuál será el próximo examen?

Hasta el momento concluyeron las etapas 1 y 2 del concurso, relativas al registro e inscripción en el portal del ingresante y el examen de conocimientos generales. De las 22 mil personas que se inscribieron, solamente unas 14.200 completaron exitosamente el trámite de cargar DNI y el título secundario en la plataforma indicada. "De esas 14.200 personas que estuvieron habilitadas para rendir la semana pasada, solamente hicieron el examen alrededor de 10 mil", precisó Busamia para luego confirmar que solo 1.300 postulantes lograron pasar esa instancia al aprobar la evaluación con 8, "el piso mínimo de nota informado previamente al concurso".

El próximo paso será el examen de comprensión de textos e inferencia lógica. El mismo se aprueba con un piso mínimo de 7. "Cuando se termine la etapa de reclamaciones, vamos a explicar e informar adecuadamente de qué se trata. También lo vamos a difundir tanto por la página como por los medios que podamos", postuló - con reserva- el vocal del TSJ para evitar incrementar el nivel de ansiedad entre los postulantes.

A modo de consejo para todas las etapas del concurso, subrayó: "Lo primero es acceder a la información desde la primera fuente que es el Portal del Ingresante del cual tienen usuario y contraseña. Las explicaciones que necesiten las tendrán ahí.

¿Qué incidencia tienen las notas de los dos primeros exámenes en el orden de mérito?

Respecto a la nota del examen de la etapa 2, Busamia aclaró que no incide en la configuración de la confección de la orden de mérito, sino que el piso de 8 "simplemente es un filtro" que no se promedian para el puntaje final de cada aspirante. "Esas notas no dan una ubicación en la orden de mérito. El que se sacó un 10 en el examen de conocimientos general y se saca un 6 en la etapa 3, no aprueba", ejemplificó al recordar que la evaluación de la etapa 3 se aprueba un puntaje mínimo de 7.

Según las bases y condiciones del concurso, la nota del examen de Comprensión de Texto e inferencia lógica, solo se tendrá en cuenta en la elaboración del listado por orden de mérito si aún aplicados los criterios con mayor peso, siguieran existiendo empates entre candidatos/as.

Al respecto, en la plataforma se especifica que "para establecer el orden de mérito se calculará el promedio entre la calificación obtenida en la evaluación de saberes específicos del PJN y en la evaluación final oral". "En caso de empate, se utilizarán los siguientes criterios de desempate: a) Residencia: se priorizará el/la participante que resida en la Circunscripción/localidad en la que se inscribió, conforme el domicilio real declarado en la solicitud de inscripción. b) Calificación obtenida en el examen de conocimientos específicos del PJN: si aún aplicado el criterio de residencia siguieran existiendo empates entre candidatos/as, se utilizará la calificación más alta obtenida en el examen de conocimientos específicos del PJN. c) Calificación obtenida en el examen de comprensión de textos e inferencia lógica: si aún aplicados los criterios mencionados anteriormente siguieran existiendo empates entre candidatos/as, se utilizará la calificación más alta en el examen de comprensión de texto e inferencia lógica. d) Sorteo: en caso de que después de aplicar los criterios anteriores siguieran existiendo empates entre candidatos/as, se aplicará el sorteo público (Acuerdo 5431/16 Punto 24), que se transmitirá por los canales que se definan oportunamente".

Consultas y reclamos

Busamia confirmó que el lunes de la próxima semana se abrirá la etapa de reclamaciones en la que los postulantes podrán solicitar ver sus exámenes a modo de consulta y también para hacer impugnaciones, si es que lo desean. "Incluso quien aprobó puede pedir ver su examen, la corrección y hacer los comentarios que desee", indicó el vocal del TSJ y agregó que dicha gestión se canalizará a través del portal del ingresante.

"Analizaremos todos los planteos que se hayan hecho y las cuestiones individuales de unas 600 personas que ya se han manifestado en la Mesa de ayuda por temas variados de conectividad, supuestos problemas de acceso a la plataforma. Algunos sostienen que el examen se les cerró anticipadamente. Todo eso lo estamos auditando con el sistema", sostuvo.

AM poder judicial Neuquen (2).jpg Agustin Martinez

En cuanto a los pedidos de bajar el parámetro de aprobación del primer examen de 8 a 7, expresó: "No hemos recibido reclamos de quienes aprobaron, sino de las personas que insisten en continuar en el concurso. Acá vamos a tener unas tensiones entre quienes superaron los 8 puntos y no desean que se amplíe esa cantidad de gente, y quienes no alcanzaron los 8 puntos y están ejerciendo todo tipo de argumentación para que se baje la nota de aprobación de 8 a 7 puntos".

"No se trata de pensar solo en quienes quedaron marginados, sino también en la posición y el derecho de la persona que manifiesta haber recibido el material, haberse dedicado y estudiado y no haber tenido dificultades en superar el examen. De hecho, tenemos indicadores de aprobados que concluyeron el examen en el rango de los 15 o 18 minutos. Por lo tanto, les sobró tiempo. Y muchos de los que defienden su nota, manifiestan que es producto de haber hecho un estudio profundo de los materiales que se pusieron a disposición en diciembre", planteó.

La importancia de la etapa 5 del concurso

Quienes aprueben con 7 o más puntaje el examen de comprensión de textos e inferencia lógica, deberán hacer el trámite de acreditación de buena conducta para acceder luego a la fase 5: la evaluación de saberes específicos. La nota de esta evaluación sí será tenida en cuenta en el puntaje final de cada aspirante a la hora de confeccionar el listado por orden de mérito.

Además, a partir de esta instancia comenzarán a participar del concurso unas 66 personas que ya forman parte del Poder Judicial. Este grupo de postulantes no rindieron las anteriores pruebas (de conocimientos generales y comprensión de textos e inferencia lógica) "porque se supone que -por la antigüedad- ya conocen esas cuestiones, aunque estén en otra área". "Además han participado en otros concursos de ascenso", argumentó Busamia, antes de aclarar que los concursantes que ya trabajan en el Poder judicial "no tienen ningún tipo de privilegio en el orden de mérito".

"Las etapas hasta ahora no se promedian, así que no hay que asignarle al personal judicial ningún número simulado. ninguna cosa extraña, ni rinde nada distinto. Se incorporan en la etapa 5 y a partir de ahí tienen que sacar la mejor nota como todos", explicó el integrante del Tribunal Superior de Justicia.

En la fase 6, los aspirantes deberán hacer la presentación de documentación física. Luego, tendrá lugar la valoración de competencias. En la etapa 8, se hará un relevamiento de intereses y preferencias, para llegar al noveno paso: la evaluación oral final. Después de esa instancia se publicará el orden de mérito definitivo por circunscripción/localidad

Personas con discapacidad

Busamia contó que unas 200 personas que presentaron el Certificado Único de Discapacidad hicieron el mismo examen que el resto de los aspirantes. "La diferencia fue que se les duplicó el tiempo" para responder las 40 preguntas. "A diferencia de lo que pasó en 2016/17 -que rindieron por separado-, en este caso tuvieron que estudiar el mismo material y rindieron el mismo examen. Según el tipo de discapacidad, varía mucho el porcentaje de aprobación. En algunos casos ese porcentaje es del 50 por ciento", destacó.

Acto seguido, el vocal del TSJ trató de llevar tranquilidad a las 30 personas con discapacidad que se encuentran en el listado por orden de mérito desde 2017 y recalcó que este nuevo concurso no los desplazará. "Recién cuando se agote la orden de mérito del 2017, se comenzará a tener en cuenta el orden de mérito que resulte del actual proceso de selección".