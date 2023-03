Cuáles son las escuelas que todavía no empezaron las clases en Neuquén

ATEN Capital precisó que no hay clases en el CPEM 12, CPEM 22, CPEM 40, CPEM 70, CPEM 23, CPEM 26, EPET 3, EPET 14, EPET 8, Jardín de Infantes 28, Jardín de Infantes 17, Centro de Formación Profesional 5 (CFP), Escuela 201 y Escuela Para Adultos 6 (EPA).

“La EPET 8 tiene una matrícula de unos 1.500 estudiantes, por lo tanto, son miles los estudiantes que no tienen clases en Neuquén”, señaló Angélica Lagunas, secretaria general de la seccional de la ciudad del gremio docente a LMNeuquén. Agregó que esta situación se debe “a una combinación de problemas edilicios y falta de designación de cargos, tal es el caso del Jardín 28. El año pasado el jardín turnó las clases todos los días había una o dos salas distintas que se quedaba sin clases a la espera de un auxiliar de servicio. En todo el año no lo nombraron, este año dijeron que no iban a turnar el derecho a la educación”, ejemplificó la referente sindical docente.