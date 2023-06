Cuáles son los 3 cambios que pensó Lionel Scaloni para el partido de la Selección frente a Australia

Lionel Scaloni y sus dirigidos se siguen preparando para lo que será el partido con Australia, que significará el primer amistoso de esta gira por Asia que llevarán a cabo los Campeones del Mundo. Y para el primer encuentro, el director técnico de la Selección ya tendría en la cabeza la gran mayoría de los once que dispondrá este jueves, aunque todavía hay tres puestos en los que el entrenador está en duda.

Los cambios vendrían por Marcos Acuña por encima de Nicolás Tagliafico (como se dio en la tónica de todo el Mundial, ambos jugadores jugaron casi la misma cantidad de minutos y mostraron un gran nivel).

Otro cambio que tendría pensado Lionel Scaloni es la vuelta de Gio Lo Celso, que se perdió el Mundial por lesión, por encima de Alexis Mac Allister, quien fue uno de los abanderados del equipo y que viene de tener una temporada de alto nivel en la Premier League, que le valió su transferencia al Liverpool.

El último cambio sería en el puesto de ataque ya que Julián Álvarez llegó tarde a la concentración debido a la final que el Manchester City le ganó al Inter. Su reemplazo no puede ser Lautaro Martínez quien no fue convocado para recuperarse de una lesión, por lo que no saldría de Giovanni Simeone o Nicolás González (cambio táctico mediante).