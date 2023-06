Cuáles son los 4 signos que tendrán días de mala suerte según el Horóscopo Chino

HOROSCOPO CHINO.jpg Los signos del Horóscopo Chino según el año de nacimiento.

Rata

Las personas de la Rata deberán prestarle atención a su cuerpo y a su salud física, ya que están enfocadas en demasiadas otras cosas, entre ellas, su trabajo, sus finanzas y su familia. Es momento de descansar y cuidar tu alimentación.

Tigre

Es importante que respalden todo el trabajo que vienen haciendo porque podrían sufrir una pérdida de información grave para su bienestar profesional. Es importante no confiar demasiado en la gente, porque existen personas que querrán verte caer.

Dragón

Dejá de depositar culpas en los demás: es momento de hacerte cargo de tu propia vida y no vivir en la comodidad. Si no, verás como todo va para atrás y entrarás en un espiral de decadencia del que no podrás salir. Para que las cosas salgan, tenés que esforzarte, no hay otra opción.

Caballo

Te verás inmerso en un contexto de peleas, en particular con tu pareja o con quien estás saliendo. Quieren imponerte reglas o formas de vincularte que no van con vos. Elegí bien cuáles son las batallas que querés pelear, no todas valen la pena.

Gallo

Por último, es importante que las personas del signo del Gallo sepan cuando pedir ayuda y saber ser acompañadas. Hay maldad y malas energías a su alrededor, por lo que deberán mantenerse alerta.