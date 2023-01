Cuáles son los signos más frontales del zodiaco

La astróloga explicó que: " Nos a encontrar en primera línea con Aries . Las personas de Aries son personas que no dan muchas vueltas y dicen absolutamente todo lo que piensan, sin filtros. Tiene que ver bastante con la sinceridad, no hay muchas caretas".

Pero los arianos no son los únicos sinceros sin reparos, sino que están acompañados por los nacidos bajo el signo de Escorpio. "Después vamos a encontrarnos con otra energía que es bastante particular que son los escorpianos. A los escorpianos no les gusta dar vueltas, les gustan las cosas directas. No hay grises, entonces de alguna forma te pide que seas sincero y a la vez son súper frontales", aseguró.

De esta manera, la especialista explicó que los signos más frontales corresponden a los elementos de fuego y agua. "Estas dos energías son las más leales a la sinceridad", sostuvo.

Y vos ¿sos de alguno de estos signos? ¿Te has enfrentado a la sinceridad de Aries o Escorpio?

Cuáles signos son los más frontales

Los dos signos más desorganizados: ¿Sos alguno de ellos?

"Para hablar de energías desorganizadas, primero tenemos que hablar de las ordenadas, que es el caso de Virgo", indicó la especialista en diálogo con LMPlay. A continuación, contrapuso: "La energía opuesta es la de Piscis, quienes tienen una sensibilidad, un misticismo y un vuelo especial".

Pero aclaró que "sin embargo, a la hora de ordenarse, de organizarse con el mundo, son impuntuales, se cuelgan".

Otro signo desordenado, no tanto en lo laboral sino en lo cotidiano, es Géminis. "Se dispersan mucho", puntualizó.

Rizzo propuso observar la carta natal propia y buscar en qué áreas se encuentran estos signos, puesto que en ellas habrá poca conexión y comunicación.

Los más derrochadores

"Primero tenemos a los signos de fuego. Aries, Leo, Sagitario, que no piensan mucho a la hora de hacer un regalo, de gastar, de compartir sus ganancias", indicó en un principio la especialista.

En contraposición, postuló a dos signos de tierra, Tauro y Capricornio, a los cuales "les cuesta ser generosos para hacer un regalo o derrochar la plata". Además, en este aspecto son más balanceados y siempre hacen cálculos para que nunca les falte nada.