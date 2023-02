¿Cuándo empiezan a cobrar el boleto del COLE y cuál será el precio?

Los más optimistas señalaron que, probablemente, el cobro del boleto se efectúe el próximo lunes. La razón es que las validadoras del sistema SUBE no están colocadas en la totalidad de las 120 unidades que recorren las calles de la ciudad.

Durante esta semana, las máquinas se estaban colocando y funcionarios municipales esperaban que finalizaran en estos días. Habían lanzado como probable inicio de cobro de boleto del transporte de pasajeros el jueves e incluso para este viernes, pero lo cierto es que los usuarios no pagaron hoy tampoco el pasaje, ya que no todas las unidades tienen las validadoras instaladas y, aunque las tuvieran, aún no están habilitadas por Nación.