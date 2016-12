Cuando es más fácil fingir un orgasmo que lograr alcanzarlo...

Hay estudios que afirman que siete de cada diez mujeres no llegan nunca o casi nunca a tener un orgasmo cuando mantienen relaciones sexuales con un hombre, sin embargo la mayoría finge tenerlo: ¿para no herir el orgullo de un hombre que no lo entendería y se sentiría humillado porque se cuestiona su virilidad? ¿Para evitar una crisis de pareja? ¿Para mantener el estatus quo de la relación?

Según María Fernanda Peraza, uróloga y andróloga de la Fundación Puigvert y del Hospital Dexeus de España, cree que sí y considera que llegó el momento de aclarar la situación con respecto al placer femenino. “Efectivamente el hombre no lo entendería y caería en muchas dudas. De hecho, cuando el hombre sufre una disfunción sexual, su primera preocupación es que no puede satisfacer a la mujer y no es porque la quiera mucho sino porque el macho alfa está herido”, sostiene Peraza.

Un sondeo hecho por la agencia EFE avaló esta tendencia sobre el fingimiento en determinadas ocasiones “para que el hombre terminara cuanto antes porque yo veía que no iba a llegar”; “para que no se sintiera mal”; “para que no pensara que era frígida”; “porque no me concentraba y no tenía ganas de dar explicaciones”. Las entrevistadas que aseguraron nunca haber fingido le reconocieron a su pareja que no alcanzaron el orgasmo sin problemas: “Con una sonrisa y sin darle importancia” o “para que la pareja se esfuerce más la próxima”. En algunos casos, optaron por la crudeza: “No aprendiste nada”.

Hay mucha información que no llega o llega mal, muchas mujeres tienen definiciones diferentes sobre el orgasmo, otras ni siquiera los reconocen como tales, las que tienen expectativas irreales porque hemos crecido en una sociedad donde se vende una sexualidad en pareja que poco o nada se asemeja a la realidad.

La doctora Peraza se apoya en los datos del Instituto Kinsey de la Universidad de Indianápolis, que afirma que el 80% de las mujeres reconocen que se masturban aunque muy pocas delante de su pareja, ya sea por timidez, tabú, miedo o por no ofender a un hombre educado en la creencia de que la penetración es el punto más importante y la única vía para alcanzar el clímax. Además se trata de un proceso que necesita concentración y desconexión del resto de las cosas que siempre queremos controlar, “y la mujer en este aspecto está poco entrenada. Las distracciones abundan: la postura, de la pose, que la pareja disfrute”.

Y hay un gran error que siempre da vueltas: entender al orgasmo como un objetivo. “Tener sexo es para pasarla bien. Llegar al orgasmo es una parte importante pero si se persigue como un fin último, puede incluso no llegar a producirse porque se estaría abordando como una situación en la que el ser humano no fluye, no da rienda suelta a sus sensaciones”.

¿Consejos? Humanizarlo, entonces. Ser sanamente egoístas en la cama. El orgasmo, en definitiva, es una consecuencia y es de cada una.

Romper con mitos y tabúes

Hay una plataforma digital española, llamada Getmine, que funciona como una comunidad de mujeres. Ahí, la doctora Perazza busca que se reivindique la sexualidad saludable de la mujer con el objetivo de romper ciertos mitos y tabúes, como por ejemplo la masturbación. Una práctica que, aseguran, ayuda a la mujer a autoexplorarse, ganar confianza y mejorar la calidad de sus orgasmos.