¿Cuánta plata te ahorrás si hacés los huevos de Pascua en tu casa?

Para algunos es un divertido ritual para compartir con los más chicos. Para otros, una forma de tener un gesto con los seres queridos, y más en familias numerosas. La única opción para pasar estas Pascuas, marcadas por una inflación galopante y naturalizada que no le da tregua al debilitado poder adquisitivo. En ese marco, se impone además la alternativa de la changuita o emprendimiento temporal para hacer unos mangos. En cualquier caso, este 2023 los tradicionales huevos de chocolate caseros se convirtieron en un plan para muchos neuquinos.

En el comercio, ubicado en Sarmiento 480, el rango de precios del chocolate por kilo va de 1600 a 1750, siendo la marca más cara Alpino y Arcor. En tanto, los moldes se venden entre los 150 y 200 pesos.

"Además de eso, lo que más se llevan son las bolsitas y cintitas para hacer moños, rocklets, confites, azúcar impalpable para hacer el glasé y juguetitos", manifestó el vendedor antes de estimar que el ticket promedio para esos elementos ronda los 4000 pesos. "Hay gente que también hace bombones para poner adentro de los huevos, así que también vendemos chocolate y placas para hacer eso", deslizó.

"Hay familias que siempre hacen sus propios huevos porque los chiquitos se enganchan con la madre. Conozco a una familia que todos los años hace para vender. Ahora están vendiendo en varias esquinas de la ciudad, un promedio de mil huevos número 10 a 500 pesos la unidad", contó.

"Muchos hacen eso. De los 6 mil kilos de chocolate que vendo en temporada, casi 4 mil lo compra gente que no tiene trabajo que hacer y vender, o gente que busca ganarse unos pesos más al venderles a sus compañeros de trabajo y conocidos", señaló para luego enfatizar que las elaboraciones caseras "ayudan a la economía regional, a diferencia de las ventas que se realizan en las grandes cadenas de supermercados, que el dinero no queda acá".

"De momento las ventas vienen flojas, pero esperamos vender el stock de 5 mil kilos de chocolate en los próximos días. El tema es que estamos a fin de mes. Yo creo que el viernes o el sábado se va a activar con todo", comentó esperanzado.

Por otro lado, una vendedora del cotillón Limayquén precisó que en ese comercio las marcas de mayor calidad - como Fénix- superan los 5000 pesos. "En estos momentos nos hemos quedado sin chocolate Águila, que también es muy buena. Cada vez que llega el pedido, lo hace con diferente valor, así que ahora no podría anticiparlo. Pero es uno de los más caros", sostuvo.

"También tenemos otras marcas -como Codeland, que es libre de gluten- que están 4 mil y pico el kilo", dijo y agregó que las propuestas más económicas las comercializa en 3000 mil pesos el kilo. En cuanto a los moldes para elaborar los huevos, precisó que los de tres, cuatro o seis figuras oscilan entre los 120 o 150 pesos.

Al ser consultada por el perfil de las personas que se acercan a comprar insumos para huevos a Limayquén, la vendedora advirtió que pertenecen a diferentes estratos socioeconómicos. "Creo que hoy las alternativas no cubren un gusto específico, sino que buscan cumplir con el cometido de contar un con huevo de pascuas. Aún no comenzó el fuerte de venta, pero a los precios que se venden los huevos en supermercados es probable que las familias con tres o cuatro chicos opten por hacerlos ellos", expresó.

En consonancia, Gabriela de Papelera Neuquén, señaló: "La gente cada vez se vuelca a hacer el huevito por los costos que tienen los que venden hechos. Nosotros eso lo estamos notando, aunque todavía no llega el furor, siempre se espera a último momento".

Al hablar de los precios de los insumos, la encargada del comercio remarcó que los valores del chocolate varía según la calidad y estimó un ticket promedio de 3750 pesos. "Este cálculo incluye lo básico: chocolate de 500 gramos, una placa número 10, lentejitas y un lápiz glasé para hacerle algún dibujito", precisó.

Malabares ante el aumento de precios

Desde hace unos años, Victoria Peñalva comenzó a hacer huevos de Pascuas rellenos para Semana Santa, bajo la marca de su emprendimiento pastelero Dulce Victoria. Al ser consultada por este medio, la pastelera contó que, en comparación con el año pasado, este 2023 los costos se duplicaron.

En ese contexto, no le quedó otra que ingeniárselas para salir al mercado con un producto atractivo pero accesible. La solución fue dejar de ofrecer las dos mitades de huevo rellenas para vender solo una "con un tamaño más grande" al mismo precio que el año pasado: 3700 pesos.

También ideó otra opción que es una caja con tres huevos chicos de diferentes sabores (Oreo, Kínder, Frutal, Ferrero, Frambuesa y chocolate blanco), a 3300 pesos.

Victoria comenzó a organizar su stock para Pascuas hace un poco más de un mes. "Muchas cosas las compro por Mercado Libre porque si llegás a cierta cantidad los envíos son gratis. Otras cosas las voy comprando acá, en los lugares donde las consigo más baratas. No tengo un proveedor fijo porque me di cuenta que una semana encuentro algo más barato en un lugar y luego está más barato en otro. Me voy fijando, lo cual es todo un trabajo que lleva tiempo", señaló.