¿Cuántas personas aprobaron el primer examen del Poder Judicial de Neuquén?

Acto seguido, el vocal expresó: "Previo a todo, hago un breve comentario. En realidad en el mes de diciembre se anotaron más de 22 mil personas para aspirar a iniciar este trámite de concurso. El primer dato importante, que puede ser interpretado como una ligereza o un desinterés en gran parte de la gente que se ha anotado (tal vez lo han visto como una opción que no necesitaba de ningún esfuerzo), es que de los 22 mil que se inscribieron solamente completaron exitosamente el simple trámite de cargar DNI y el título secundario, 14.200 personas. Estas fueron las personas que fueron habilitadas para rendir la prueba de conocimientos generales que se realizó la semana pasada", planteó en diálogo con FM Capital.

"Ahí ya tenemos un indicador. Hubo 22 mil personas que respondieron a la invitación del Poder Judicial pero unas 8 mil personas - de esas 22 mil- que ni siquiera completaron el trámite de inscripción. Seguramente entre esas 8 mil personas también hubo mucha crítica sobre la plataforma y modalidad que pusimos a disposición para simplificar la inscripción", dijo.

"De esas 14.200 personas que estuvieron habilitadas la semana pasada, solamente hicieron el examen alrededor de 10 mil personas. Recién estamos en el primer examen y en cada una de las etapas ha habido una deserción muy importante, lo que podría justificar con más tiempo -otro día- una lectura sociológica sobre qué pasa que la gente se inscribe y ni siquiera tiene interés de completar los trámites de inscripción o que estando habilitadas, ni quiera se presentan, luego de haber tenido a disposición el material de estudio desde el mes de diciembre al mes de marzo", manifestó Busamia.

"Efectivamente en el día de ayer las dos áreas técnicas del Poder Judicial que llevan adelante la parte operativa de este concurso -el área de Gestión Humana y la Escuela de Capacitación del Poder Judicial- generaron el informe que van a presentar ante el Tribunal Superior de Justicia en la reunión habitual que tenemos los días miércoles a partir de las 9 de la mañana y nos han anticipado que de los 10 mil aspirantes que se presentaron en el concurso, obtuvieron la mínima de 8, 1300 personas. Estamos en condiciones de afirmar que alrededor del 13 por ciento de las personas que se presentaron al examen, ha aprobado el piso mínimo de nota informado previamente al concurso", informó.

Reclamos

"Por supuesto que estamos informados de las distintas inquietudes que se han generaron con este proceso", aclaró, antes de anunciar que en las próximas horas difundirán un primer listado de personas aprobadas "que tendrá que ser tenido en cuenta como provisorio", dado que "estamos respondiendo alrededor de 600 solicitudes presentadas en la mesa de ayuda, habilitada para los concursantes".

"Otro dato importante es que la semana próxima, entre el día lunes y martes, va a estar habilitada la plataforma para que se reciban todas las reclamaciones que cada concursante tenga sobre su examen en particular", informó para luego agregar que al finalizar todas esas instancias reclamatorias, el Tribunal Superior de Justicia tendrá que evaluar si da curso a alguna de las sugerencias que le ha llegado de distintas vías.

"En cuanto a los planteos del Sejun, Busamia señaló que se han reunido con referentes del sindicato para evaluar el actual proceso de evaluación con el de años anteriores. "Me parece prematuro e imprudente desde lo personal plantear bajar la nota para que pase más gente si no analizamos por qué deberíamos hacer eso, qué efectos produciría eso, tanto en el proceso como en aquellas personas que han cumplido con las pautas fijadas para el concurso, que han estudiado y que han logrado en el tiempo asignado completar las consignas y obtener la nota mínima", advirtió.

"En mi opinión, y hablo en forma personal porque no lo hemos discutido en el Tribunal, si esto se debiera hacer, tendría que hacerse en el interior de la provincia donde ha habido una respuesta inferior a la esperada a la cantidad de inscriptos. Eso genera que, por el nivel de aprobación, el número de personas que continúen en carrera no alcancen el mínimo que necesitamos para cubrir las vacantes en el interior de la provincia. Pero si el Tribunal decidiera modificar el piso mínimo acordado previo al concurso, deberán existir fundamentos muy claros, transparentes y fundados -en mi opinión- para que sean adecuadamente convincentes para quienes han superado los 8 puntos y aquellos que se les abre una expectativa de continuar en el concurso pese a no haber superado los 8 puntos fijados como parámetro", esgrimió.

Al ser consultados sobre las personas que tuvieron problemas para rendir debido a cortes de energía eléctrica, Busamia indicó que al registrar cortes programados en distintas localidades, la semana pasada reprogramaron los exámenes para sortear ese escollo.

"En estos 600 reclamos que tenemos en Mesa de Ayuda, muchas personas nos han hablando de problemas de conectividad o corte de servicio. Si bien las condiciones generales del concurso establecían que corría por cuenta del aspirante garantizar eso, estamos analizando caso por caso para ver si la dificultad fue por una cuestión técnica de la plataforma o por el equipamiento del postulante", explicó.

Comparación con la instancia de ingreso del 2016

Por otro lado, Busamia remarcó que el tiempo otorgado para el examen fue mayor que en el 2016 (cuando se realizó el último concurso para dicha categoría) y que la pauta de aprobación actual fue más baja que en la mencionada oportunidad.

"En el año 2016 unas 5800 personas que se presentaron al examen de conocimientos generales y aprobaron 620; eso fue el 11 por ciento. En esta oportunidad se presentaron 10 mil personas y aprobaron 1300 personas. Aprobó el 13 por ciento", diferenció.

Tras defender la modalidad virtual del examen en la plataforma Moodle, el vocal postuló: "El Poder Judicial elaboró un banco de 500 preguntas con sus respuestas. Para cada persona en particular el sistema diseñó un examen. No hubo dos examen iguales porque se elaboran en forma aleatoria".

"En el 2016 el examen consistió en responder 20 preguntas en 10 minutos. En el 2023 fueron 40 preguntas en 25 minutos. En el 2016 se aprobaba con 9 y en el 2023 se aprueba con 8. A quienes cuestionan que en esta ocasión el examen fue más exigente, son opiniones subjetivas que seguramente podremos debatir en el momento de reclamaciones. Pero todo eso que se ha comentado de falta de transparencia, de que hubo un examen filtrado y que hubo acceso a la base son comentarios absolutamente irresponsables de la persona que los está generando y difundiendo y que pone en cuestionamiento el trabajo serio y atento que ha hecho un equipo muy grande de personas del Poder Judicial", destacó.

"Hemos escuchado comentarios de gente que ni siquiera se ha preocupado en acceder al material de estudio que se puso a disposición", subrayó y añadió que muchos abogados o personas que están cursando la materia de Derecho u otro tipo de aspirantes contestaron sin tener en cuenta el material de estudio especificado y brindado por el Poder judicial, en el cual se basó el examen.

En ese sentido, Busamia resaltó que el material de estudio se confeccionó a partir del perfil de empleado administrativo que el Poder Judicial aspira a incorporar en este 2023 y los años siguiente. "Se trata de un perfil que tiene que tener un gran contenido de conocimientos generales y herramientas informáticas. Este perfil puede no corresponderse con el perfil diseñado en 2016", añadió.

"Este proceso va a concluir con la elaboración de una orden de mérito de unas 425 personas que son las que van a tener expectativa cierta de que serán convocadas para trabajar en el Poder Judicial durante los años 2023 y 2026. El Poder Judicial irá convocando personas en forma gradual, según la necesidad de cobertura que se vaya presentando", explicó.

"Si logramos concluir este proceso en los próximos meses, es probable que en el 2023 sean convocados a incorporarse en los equipos de trabajo alrededor de 50 o 60 personas, no más. Hay que dimensionar que estamos llevando adelante un proceso de selección que comenzó con 10 mil personas y que concluirá con la selección de 425 personas. Seguramente habrá cientos de personas que quedarán marginadas", concluyó.