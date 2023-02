¿Cuánto cuestan hoy las multas por alcoholemia en Neuquén?

En Neuquén, la nafta súper se consigue entre los 135 y 138 pesos por litro, dependiendo de la estación de servicio que se elija para hacer la carga. Los precios oscilan incluso en estaciones de la misma bandera distanciadas por algunos kilómetros.

Los casos de alcoholemias positivas volvieron a aumentar.

Sobre esa base, los infractores que toman, manejan un auto y no pasan el test de alcoholemia pueden pagar un piso cercano a los 50 mil pesos de 0,01 hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre. Para ser más exactos, 39.480 pesos. Esto porque la multa aplica 300 módulos o unidades fijas, y la medida es lo que sale el litro de nafta súper. Y por esa plata hoy te comprás un celular Samsung A04.

Como castigo accesorio, podés quedar inhabilitado para manejar hasta 60 días y se te retiene la licencia de conducir. "Es lo que más molesta, en realidad, que no puedan manejar. Parece que duele más eso que pagar, sobre todo si se retiene la licencia y la tienen que volver a hacer de cero", advirtió la jueza de Faltas.

Todo depende de la cantidad de alcohol que tomen y detecte el alcoholímetro. A mayor cantidad, mayor la multa, según se desprende de la ordenanza municipal 12028, en los artículos 245 y 246, y de las tablas que sancionan a conductores de todo tipo de vehículos y a los profesionales que tienen la responsabilidad de transportar personas y cargas. Mucho más pagarán éstos, sobre la base de 800 módulos o unidades fijas. Traducido en pesos, más de 100 mil pesos, de 0,01 a 0,5 gramos de alcohol en sangre.

Las tablas ofrecen valores superiores según lo que consuman: de 0,51 a 1 gr/l; de 1,01 a 1,5 gr/l, de 1,51 a 2 gr/l, de 2,01 a 2,5 gr/l, de 2,51 a 3 gr/l, 3,01 a 3,5 gr/l, y 3,51 gramos de alcohol por litro de sangre o más, con una inhabilitación para transitar de 1051 a 1300 días (en el caso de los profesionales) y e 821 a 1825 días (en el caso de los conductores de todo tipo de vehículo).

La graduación máxima también importa la destrucción de la licencia de conducir y el secuestro del automotor.

Hasta un gramo de alcohol en sangre pueden pagar $52.640 los conductores comunes; y desde $105.543 hasta $157.920, los choferes que trasladan cargas o pasajeros. Los máximos son impagables: $789.600, los primeros; y $1.579.200, los segundos.

Afortunadamente, y conforme lo que observan desde el Juzgado de Faltas N°2, la mayoría de los infractores alcoholizados no superaría el gramo de alcohol en sangre.

Algunos agravantes

En el caso de que la graduación alcohólica exceda 1 ml, caducará la licencia profesional y el infractor deberá realizar un tratamiento en adicciones en un organismo público u otro determinado por este. La multa no admitirá el pago voluntario.

En los casos de que los conductores sean reincidentes de las infracciones previstas, la pena impuesta será la inhabilitación de forma permanente de la licencia profesional. La pena se elevará al doble.

Los controles de alcoholemia son incubadoras de historias extrañas.

La reincidencia también es un factor que agrava la situación de los automovilistas en general, igual que la detección de 1,51 gramos de alcohol en sangre o más. La pena en esos casos será la que resulte mayor entre el doble de las unidades fijas previstas o el 5% del valor del vehículo.

Otras infracciones

Según informó la jueza Doglioli, en el universo inmenso de contravenciones, la mitad o más están vinculadas al tránsito. El resto son infracciones de otra índole (comercio, obras particulares, medio ambiente, bromatología).

En ese marco, contó que hay muchas motos que no reúnen los elementos de seguridad correspondientes, como los espejos retrovisores; y autos y camionetas cuyos conductores no tienen toda la documentación reglamentaria.

En el caso de las motos, se labra la multa pero no se secuestra la moto; en tanto los automovilistas que tienen la licencia de conducir o la tarjeta verde vencidas o no renovaron el seguro, sufren el secuestro de su vehículo. "La verdad es que la gente se cuelga y no actualiza su documentación. Es preocupante porque la licencia es el permiso para conducir, y lo mismo pasa con el seguro, no lo tienen renovado", afirmó la jueza de Faltas.

En ese sentido, consideró que si bien están dadas las condiciones para que accedan al trámite de manera rápida, advirtió que muchos dejan para después el trámite y cuando se dan cuenta, ya tienen vencido su carné.

Más allá, destacó "el gran trabajo" de sectores de la Municipalidad como la Subsecretaría de Medio Ambiente y Tránsito en relación a la prevención, como así también de otros actores no gubernamentales que ayudan a la toma de conciencia. "Los cursos de Educación Vial de la Muni también están ayudando mucho", cerró.