¿Cuánto sale armar un equipo básico para ir a acampar este verano?

Antes de dar cuenta del rango de precios que se manejan en Centro de Pesca Outdoors, ubicado en Láinez 365, el encargado del local aclaró que la calidad y especificidad de los artículos que venden allí es superior a la que se puede encontrar en hipermercados, por ejemplo. "Siempre estamos un pasito más adelante y eso va de la mano del costo", enfatizó Leonel, en diálogo con LMNeuquén.

ON - Elementos para acampar (2).jpg Omar Novoa

"Según las prestaciones, los valores de las carpas varían mucho. También en función de para cuántas personas sea. En promedio, una carpa económica (de mejor calidad a la que se encuentran en un supermercado) está en el orden de los 42 mil pesos. La diferencia radica en la columna de agua que tiene 2000 mm. A veces la gente ve si la carpa es grande, si les gusta; pero hay cosas importantes como el piso térmico que evita la humedad, las costuras termoselladas y la permeabilidad de la tela. Si vas a Traful y te tocan días de mucho viento y lluvia, la idea es que la carpa responda", argumentó.

"Después hay carpas un poco mejores, un poco más técnicas -aunque no de alta montaña- de 2.500 o 3 mil mm. de cortina de agua que tiene un piso de 60 mil pesos. Ese siempre fue nuestro fuerte de ventas. Ahora, por la situación económica, la gente se lleva más las de 2000 mm", indicó.

En cuanto a las bolsas de dormir, el encargado del negocio recomendó para esta época del año un modelo que sale 14 mil pesos. "Hay marcas que te dicen que ofrecen una temperatura que después no cumplen, no en una carpa con cero grados afuera. Muchos buscan precio y no calidad y el tema es que luego la pasas mal realmente. El promedio de grados que se usa en verano, como extremo, es cero grados. Luego hay bolsas más técnicas de 140 mil pesos, que son súper compactas, chiquitas, livianas y que aguanta hasta 25 grados bajo cero", manifestó.

"El aislante más barato está 1.500 pesos. Para ponerlo debajo de un colchón inflable para evitar el frío, con ese modelo está sobradísimo. Después tenés unos que se sirven también como colchoneta que están 5 mil pesos. Estos lo usan mucho los que se van con mochila y no pueden cargar un colchón. Igual no es como un colchón", aclaró.

ON - Elementos para acampar (5).jpg Omar Novoa

Luego de precisar que los colchones de una plaza oscilan entre los 2.200 pesos y los 19 mil pesos, Leonel contó que los precios de los infladores arrancan en los 2 mil pesos, llegando a los 8 mil pesos los modelos que permiten inflar y desinflar con rapidez, algo que muchos valoran a la hora del guardado.

Por su parte, desde Ferracioli detallaron que el precio base de las carpas para 4 personas es 35 mil pesos y que ese valor puede extenderse a los 150 mil pesos.

Al repasar el listado de precios intermedios de otros elementos, comentaron que una bolsa de dormir ronda los 15 mil pesos, mientras que los aislantes, colchones inflables e infladores tienen un valor promedio de 4 mil, 8 mil y 6 mil pesos la unidad, respectivamente.

A la hora de hablar de elementos de cocina, desde el Centro de Pesca Outdoors dijeron que los calentadores más accesibles en términos de bolsillo rondan los 14 mil pesos y que las versiones más completas alcanzan los 32 mil.

A su vez, comentaron que las conservadoras más baratas están 7.500 pesos y agregaron que los dispositivos que mantienen el frío por más tiempo (unos 6 días) en mejores condiciones rondan los 60 mil pesos.

ON - Elementos para acampar (1).jpg Omar Novoa

"Hay un montón de alternativas y comodidades para el camping, no como antes. Hoy por hoy, hay muchas luminarias led, con cargadores, artefactos solares, caloventores, lo que quieras", destacó el vendedor del local de Láinez 365.

A su turno, desde el comercio ubicado sobre la calle Río Negro al 200, indicaron que los calentadores salen aproximadamente 9 mil pesos y 23 mil pesos una marmita con ollas, sartén, plato, vaso y espátula. En tanto, las mochilas en ese local van de 18 mil a 120 mil pesos.

¿Cómo viene la demanda?

En los comercios del bajo neuquino, la demanda de productos para camping viene relativamente tranquila. Quienes están satisfechos con el nivel de ventas advierten que no es un boom. Otros, observan menos movimiento que en temporadas anteriores. A la hora de analizar los motivos, mencionan los precios desorbitantes por la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y -sobre todo- la manija futbolera por el Mundial de Qatar que, además de paralizar el país entero, opacó el peso de las Fiestas de fin de año haciendo que se pateen para último momento las compras navideñas. En cualquier caso, todos esperan un repunte en enero y febrero.

"En comparación con el año pasado hay una recesión grande. La verdad es que estas Fiestas no se pueden comparar con las de otros años. Todo lo que es camping viene todavía muy tranqui. Por un lado, por el Mundial, se acordaron de las Fiestas dos días antes. A todos nos pasó", dijo Leonel del Centro de Pesca Outdoors.

ON - Elementos para acampar (8).jpg Omar Novoa

"Además las cosas están carísimas, hasta a nosotros -que estamos metidos en el tema- nos sorprende", remarcó, antes de señalar cambios en el consumo. "Antes estábamos acostumbrados a planificar con tiempo. Ahora se ve todo en el día a día y también se aprovecha mucho los pagos en cuotas o descuentos con tarjetas. El 90 por ciento de las ventas son con ese medio de pago con planes de financiación largos, reintegros. Ese es el gran llamador de clientes", postuló.

En sintonía, Yohana de Alta Patagonia (Perito Moreno 495) expresó: "Hasta Navidad estuvimos bastante bien, esta semana bajó la venta. También pasó que estuvimos muy pendientes del Mundial y las Fiestas se resolvieron de golpe. Los precios están altos. Este año podés ver cosas que están tres veces más caras que el año pasado. Igual muchos compran porque les sale más barato que ir a una cabaña".

"El movimiento viene similar que el año pasado, por suerte anda bastante gente. El tema es que arrancamos la temporada ahora, posiblemente notemos una diferencia un poco más adelante", señaló el vendedor de Ferracioli, al ser consultado por este medio.

"Lo que más se demanda son carpas y tablas de stand up paddle, que están muy de moda, pero eso es aparte de lo que es camping. Eso es lo que más se está vendiendo", comentó y agregó que el precio base de las tablas es de 160 mil pesos.