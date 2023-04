¿Cuánto sale ir a tomar el clásico cafecito de la mañana en el centro de Neuquén?

SFP Cafes de Neuquen confiteria DULCINEA (1).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Hoy está lleno, generalmente trabajamos así. El 30, 31 de marzo trabajamos de la misma manera, a pleno", subrayó. "Nuestra ventaja es la ubicación: cerca de los bancos y algunas instituciones del poder judicial. Arrancamos 7.30, somos uno de los arrancamos bien temprano a la mañana y ni bien las chicas sacan las mesas, se llenan. Cerca del mediodía también está bastante completo", sostuvo antes de diferenciar la actividad matutina de la vespertina.

"Viene bastante parejo. A la mañana el movimiento es más dinámico. Está el que se toma un cafecito, sigue haciendo trámites y vuelve. A la tarde, vienen más más relajados a merendar y charlar. Amigos, mujeres solas, familias", describió.

SFP Cafes de Neuquen confiteria DULCINEA (2).JPG Sebastian Fariña Petersen

Al ser consultada sobre si de alguna manera se siente el golpe al bolsillo que trae aparejada la inflación, Lorena expresó: "Acá no se ha sentido, el público que viene al centro no se va a negar un cafecito. Nosotros vendemos chocolates de La Vieja Aldea y el hecho que haya aumentado tanto la ropa nos ha favorecido. Por ejemplo, para una regalo, una cajita de bombones es más accesible", manifestó.

No obstante, remarcó que los que sí se nota son los costos de mantenimiento del local. "Nos han matado los aumentos en el alquiler, la luz, insumos. Aumenta la harina y aumenta todo. Lo mismo con el dólar", señaló.

Respecto a la carta y las opciones más solicitadas, Lorena destacó el clásico café chiquito por 320 pesos con medialunas, cuyo precio por unidad es 190 pesos. "La promo que más sale es un desayuno con café mediano con dos medialunas a 700 pesos y 850 pesos con tostadas", puntualizó.

SFP Cafes de Neuquen confiteria AZUCAR (4).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Acá trabajamos parejo casi todo el año, gracias a Dios. Pero los costos se han elevado un montón", dijo, en sintonía, Claudio, el propietario de Azúcar, el bar ubicado de Olascoaga 264.

"Hoy casualmente compramos queso y nos salió 1820 más IVA el kilo. La semana pasada lo estábamos pagando 1200 pesos más IVA. El cajón de naranjas se fue a 9300 pesos más IVA, cuando hace tres semanas lo estábamos pagando a 3.600 pesos. De luz nos llegó 89 mil pesos. Para abril tenemos un gasto diario de 200 mil pesos de costos por día, sin contar el personal que cobra a fin de mes. Todo así, es muy complicado", lamentó. "La clientela la mantenemos, el problema son los costos", recalcó.

"Nosotros tratamos de no aumentar los precios y sustentar los costos con el movimiento que tenemos para no cobrar una locura. Pensamos en cuidar a los clientes. Muchos son fijos, vienen desde hace años", agregó luego de indicar que más allá de la promo de un café con tres medialunas y un jugo de naranja "que no es exprimido" a 800 pesos, también tiene otro combo con un tostado "grande"y café con leche a 1.400 pesos.

Por su parte, Agostina, la encargada de Primo Horno & Café contó que a fin de mes se siente una merma en la afluencia del público, en contraste con los días en los que los sueldos acaban de ser depositados.

"La semana pasada se notó bastante, no había casi nadie a la mañana. A la mañana es fluctuante el movimiento, en comparación con los domingos por la tarde que se suele llenar", advirtió.

SFP Cafes de Neuquen confiteria PRIMO (3).JPG Sebastian Fariña Petersen

En la carta del espacio ubicado en Avenida Argentina 125, se encuentra opciones de café con leche grande con dos medialunas a 1300 pesos y alternativas más suculentas con café con leche, jugo chico de naranja, tostadas de pan de campo con queso crema y dulce a 1600 pesos.

El rango de precios en cartas y carteleras de otros locales del centro oscila entre los 850 pesos y los 2 mil pesos, según el lugar y la propuestas que pueden ir de un desayuno tradicional (café, tostadas, y jugo de naranja) por - por ejemplo- 1950 pesos a otras alternativas como una tostada con palta y exprimido de naranja por 1650 pesos; o un café con una porción de torta por 1850 pesos.

Entre las propuestas más económicas se puede encontrar un café con un alfajor por 840 pesos en una cadena de confiterías oriunda de Mal del Plata o un café con una medialuna o tostada de pan artesanal por 870 pesos en una sucursal de una cadena de cafeterías de origen extranjero.

Por el mismo monto, en otros bares, se puede disfrutar de un café con leche con 2 medialunas o medio tostado.