¿Cuánto sale preparar una materia para rendir en el secundario?

"Yo este año estoy preparando a unos 30 chicos. Muchos empezaron a rendir el viernes pasado y no se sabe si algunos colegios van a poner más meses. Ha cambiado la modalidad, algunas instituciones piden que se anoten, otras no... Más allá de eso, este año me encontré con alumnos que se llevaron mucha cantidad de materias. Es impresionante la cantidad, estoy hablando de un promedio de 7 u 8. Antes lo más normal es que se lleven, como mucho, cuatro o cinco. Calculo que tiene que ver con los efectos de la pandemia", manifestó Magalí quien desde hace casi dos décadas da clases de apoyo en circuitos organizados por el Centro de Empleados de Comercio y en forma particular.

SFP Examenes en colegios secundarios (1).JPG Sebastian Fariña Petersen

Si bien ella cobra 1.200 pesos la hora, contó que el valor que se manejan habitualmente por una clase de 60 minutos es de "2 mil y 2.500 para arriba". "Podés encontrar alguno por 1.800 pesos, quizás...", añadió.

Al ser consultada sobre cuál cuántas clases se necesitan para poder preparar una materia, Magalí estimó unas 16 horas de clases particulares, distribuidas a lo largo de cuatro semanas. "El tema es que muchos se toman vacaciones en enero y dejan todo para las dos últimas semanas, entonces vienen todos los días. Lo ideal es que sean clases de dos horas dos veces por semana. De esa manera llegan tranquilos. Siempre hablando de alguien que se pone a estudiar en la casa, con cierto nivel de compromiso", indicó.

"La realidad es que hay muchos chicos que las madres me lo mandan diciéndome: 'En casa no hace nada'. Entonces conmigo practican también", agregó.

"Este año es tremendo la cantidad de materias que se han llevado y además el nivel escolar ha disminuido muchísimo", recalcó antes de señalar que el panorama se da tanto entre quienes asisten a establecimiento públicos como privados. "Yo ahora tengo más alumnos de colegios privados, no sé si es porque son los que pueden pagar. De público público suelo recibir más consultas en el año, durante la cursada, justamente para evitar que se lleven materias", contó. "La verdad que me sorprende porque en el privado hay todo un acompañamiento en teoría", deslizó.

SFP Examenes en colegios secundarios (4).JPG Sebastian Fariña Petersen

Para Magalí, Matemática encabeza el ranking de las materias que más les cuesta y se llevan los estudiantes del nivel medio, seguido por Física y Química. "Muchos chicos se llevaron las tres y les expliqué a las mamás que había que priorizar porque a mi no me daban los tiempos para prepararlos bien en menos de un mes. Por otro lado, son varios los que no saben interpretar problemas. Eso tiene que ver con Lengua, así que el problema viene de la primaria", comentó al remarcar que existe una caída del nivel educativo.

"Los programas, que los da el Ministerio de Educación, son diferentes según el colegio. Por ejemplo, las EPET de tercer año tienen que tener el mismo programa y cuando los chicos me los traen para preparar, veo que están todos modificados. Antes de la pandemia yo trabajaba mucho en grupo, pero ahora no, porque algunos vienen con un programa de tercer año que en verdad es de segundo o con algunas cosas de cuarto año. Así que es posible unificar. Esto tiene que ver con la pandemia, sin dudas", subrayó.

SFP Examenes en colegio secundarios (7).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Muchos alumnos me han contado cómo se machetean, que el profe -por desgano- los aprueba a todos o que, con solo presentar un trabajo y explicarlo, evitan irse a febrero. Eso antes no se hacía. No sé si hay tanto interés en que aprendan, sino que saquen las materias y que avancen. Son muy pocos los profesores que te desaprueban o que te mandan a diciembre o febrero, si no cumpliste con las actividades. O los que te toman todo el programa como se debe hacer", manifestó y remarcó que aún así los chicos se están llevando muchas asignaturas.

Otra experiencia

Noelia comenzó a ofrecer clases individuales este año. Arrancó con cuatro alumnos de los últimos años del nivel medio (tanto público como privado) que buscan sacar Física y Química.

Cobra 2.500 pesos la hora y su recomendación es que tomen clases de no más de 60 minutos dos o tres veces a la semana, "por un tema de atención y más con estas materias que son poco amigables". "La idea es que cada uno pueda llegar a su casa y encontrarse con el ejercicio solo y ver si lo puede resolver. A partir de las dudas que surgen ahí, arranca la clases siguiente", argumentó.

Clases virtuales

Aunque la presencialidad es la modalidad con mayor poder de convocatoria - y más entre los estudiantes que tienen poco apego al estudio en sus hogares- las clases virtuales también tienen su público.

En la web se puede encontrar un gran número de avisos de profesores o estudiantes universitarios ofreciendo sus servicios de enseñanza para sortear los escollos en febrero, antes de que inicie el ciclo lectivo. Aunque son pocos los que publican los valores económicos de sus clases, algunos sí lo hacen y hasta ofrecen promos, también con la opción virtual.

Por caso, en un grupo de Facebook se promociona un "combo de 14 clases en total, de dos horas de duración cada una, por 10 mil pesos". Todo en modalidad virtual.

secundaria virtual clases.jpg

Aunque la mayoría de sus alumnos asisten a su casa, Magalí también ofrece clases a través de plataforma Zoom, una posibilidad que descubrió en pandemia y que al día de hoy le resulta súmamente efectiva.

"Actualmente tengo un alumno de Bariloche bajo esa modalidad. Le expliqué Física, una materia muy difícil. Aún así a través de este sistema pude explicarle cómo hacer dibujos con compás, regla, transportador. La verdad es que se puede, si envías material antes que se pueda leer. Muchos dicen que no, pero es una herramienta que sirve. Yo la usé mucho también para preparar para los exámenes del ingreso de profesores", postuló.