Cuánto se paga la hora a las trabajadoras de casas particulares

La segunda etapa del acuerdo se cumplirá en los próximos días con el pago de septiembre. La tercera vendrá con los salarios de octubre y la cuarta con los de noviembre.

Kopprio, quien también es integrante Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, señaló que la hora en las escalas salariales de septiembre se está cerrando en 430 pesos, aplicable a las empleadas que se desempeñan con media jornada laboral.

En declaraciones a LU5 sostuvo que ese valor es “para quienes trabajan cuatro, cinco o seis horas de lunes a viernes o de lunes a sábados. Eso se toma por hora”.

La dirigente sindical aclaró que “el trabajo de la hora está a 1100 pesos porque a la trabajadora la ocupan una vez a la semana o cada quince días”.

Si el trabajo se extiende por media jornada el pago se contempla por hora, mientras que si el tiempo excede a la media jornada el sueldo se liquida como una jornada completa.

"Una trabajadora que tiene cinco años de antigüedad no puede cobrar como una que recién inicia y que con este último incremento el básico se elevó 53 mil pesos", consideró.

"El sueldo de bolsillo para una empleada del Alto Valle por ocho horas, de quinta categoría, queda en 69 mil pesos”, puntualizó.

Kopprio agregó que “con un sueldo básico de 53 mil pesos no se come. Algunas (empleadoras) no lo quieren pagar porque es una costumbre que tienen”. E incluso indicó que “los casos en los que no quieren pagar, la mayoría son empleadores de alto poder económico. Esto lo decimos en la comisión nacional. Les gusta que les hagan el trabajo, pero no lo quieren pagar”.

La dirigente se mostró a favor de las empleadas que se plantan frente a la falta de cumplimiento de estos acuerdos. “Felicito a todas las trabajadoras de casas particulares porque ya no regalan más su trabajo, porque la misma inflación no nos permite comer, tenemos que trabajar en dos o tres casas para sobrevivir y no nos alcanza”, aseguró.

Denunció que algunos empleadores también las obligan a hacer tareas extras por las que no les abonan una diferencia. “El otro día iba caminando por la calle en Roca y una trabajadora de casas particulares estaba lavando un auto. Me dijo que la mandan a lavar el auto, a lo que le aconsejé que se lo cobrara. Algunos las hacen lavar los autos y las piletas”, añadió.

La referente sindical indicó que está previsto que entre el 15 y 20 de noviembre se vuelvan a reunir para negociar los sueldos de diciembre para que impacte en el aguinaldo de la segunda parte del año.