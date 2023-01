Cuántos hijos tiene Christian Sancho y quiénes son sus madres

Christian Sancho viene siendo noticia últimamente, y no de la mejor manera. Mientras que en su faceta profesional el actor está participando en la popular obra de teatro Sex, y en su faceta amorosa pasa un gran momento junto a Celeste Muriega, en lo que respecta a su paternidad el actor recibió unas duras acusaciones que hicieron que muchos se interesaran en saber cómo estaba compuesta su familia.

Es que Christian Sancho es padre de dos, su hija Camile, que nació producto de su relación con Valeria Britos, y su hijo Gale, que nació cuando estaba en pareja con Vanesa Schual. En lo que respecta a la mayor, el actor mantiene una buena relación, a pesar de que se no ven mucho, ya que ella vive con su madre en España.

Christian Sancho hijos 1.jpg

“Hoy me encuentro con una mujer. Ya es una mujer que vive en España, que estudia, le va muy bien. Está muy contenta y encontró su lugar en el mundo”, agregó.

En lo que respecta a Gael, el actor fue acusado hace unos días al aire por no estar pasando la cuota mensual correspondiente para su manutención. "Tengo entendido que no estabas pasando alimentos hasta el mes de noviembre y la Justicia te puso un provisorio”, le dijo Cinthia Fernández en Nosotros a la Mañana.

“Eso es totalmente falso. Te voy a responder porque sos vos y porque es el programa del Pollo. Este tema no lo hablo en televisión porque no se puede hablar, hay una medida cautelar. Como no era cierto lo que se decía, (la Justicia) falló a nuestro favor, a favor mío y de mis abogados”, le respondió él visiblemente incómodo.

"¿Vos le pagas 52 mil pesos a tu hijo?, ¿Le pagas obra social?", insistió la panelista. “No voy a hablar ni de mi hijo, ni de mí, ni de nadie”, le respondió el actor, que rápidamente fue apoyado por el conductor: "¡No quiere hablar, Cinthia!".