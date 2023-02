Cuántos hijos tiene Luciana Geuna y con quién

“Vivir la vida con ellos y a través de sus ojos de infancia. Mirar el mundo con la inocencia, la alegría, la libertad, la bondad y la bomba de amor que son. Me enseñan tanto...”, aseguró en sus redes Luciana Geuna en referencia a sus dos hijos y luego agregó: “Éste núcleo de amor es lo que me hace más feliz en mi vida”.

A pesar de que no vive de mostrar su vida privada, la periodista no es de las que se esconden, y no tiene problemas mostrar detalles de su día a día. Rosarina por nacimiento y crianza, Luciana Geuna se mudó a Buenos Aires para seguir su profesión y eligió el barrio de Coghlan para criar a sus hijos lo más parecido posible a su ciudad natal.

“Vivimos en una casa. Tenemos amigos del barrio. También mis hijos se crían, potrean acá en la esquina. Es un barrio casi sin autos. Un barrio de Capital, encerrado entre vías. Medio que me traje Rosario acá, pero me falta mucho el río. Es tremendo. El río no se puede reemplazar”, admitió una vez.

“Yo llevo a los chicos a la escuela, yo estoy cuando vuelven de la escuela. No estoy a la noche, que es un montón, pero estuve todo el día. Estoy mucho. Los llevo a las actividades. Tengo mis horas de trabajo en casa, pero fui logrando compatibilizar. A veces obviamente tengo desbordes del trabajo. Me voy de vacaciones y corto todo. Me desconecto. Y lo puedo hacer. Me asustaría que un día no lo pueda hacer”, explicó Luciana Geuna, quien tendrá que ver como organizar sus horarios luego de la salida de Telenoche.