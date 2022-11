Cuarteto y chicanas: la puja electoral neuquina se recalienta en las redes

c6efadb5-f6c8-4245-8f7d-086561179a33.MP4

Figueroa acaba de anunciar que competirá por la gobernación junto a Luciana Ortiz Luna (quien ocupará el primer lugar en la lista de diputados provinciales) y apostó por el clásico "La mano de Dios" del fallecido cuartetero Rodrigo Bueno, que rinde homenaje a Diego Maradona.

En vez de relatar los inicios del Diez, el jingle repasa la vida de "Rolo" desde su infancia. "En el norte nació y su sueño empezó (...) su destino inició, enfrentar la adversidad y al poder desafiar, un largo camino él haría", rezan las primeras estrofas del tema mientras se muestran postales del candidato cuando era pequeño.

"En Huinganco forjó integridad y moral, con entereza sedienta ambición de lograr", se agrega en otro pasaje haciendo alusión su gestión como intendente de esa localidad en 1999.

"Desde pequeño soñaba poder gobernar y que mejor se viviera. No importa los palos que vengan, el Rolo está por llegar", remata antes del estribillo en clara alusión al enfrentamiento que tiene con los principales dirigentes del MPN: el gobernador Omar Gutiérrez, Jorge Sapag y Guillermo Pereyra.

En el estribillo que sigue como arenga, se replican imágenes de Figueroa jugando al fútbol en un potrero, bailando folclore y recibiendo abrazos de vecinos de distintos puntos de la provincia.

"Marcos y Claudio junto a vos, porque juntos es mejor", se repite con ritmo pegadizo en la canción elegida por el actual vicepresidente de la Legislatura de Neuquén Marcos Koopmann y el concejal Claudio Domínguez, que se ubica segundo en la lista de diputados por el MPN, después de Daniela Rucci.

El clip incluye imágenes de los candidatos saludando a militantes y en actos de campaña junto al gobernador Omar Gutiérrez y el intendente de la ciudad de Neuquén Mariano Gaido.

"Recorren la provincia de aquí pa' lla, escuchando a los vecinos de cada lugar. Con fuerza y energía vamos a avanzar. Si estamos todos juntos Neuquén va a ganar", cantan antes de volver al reiterativo latiguillo: "Marcos y Claudio junto a vos, porque juntos es mejor".

Claudio Domínguez también publicó otro jingle reversionando un clásico de la película Madagascar: "Quiero mover el bote". "Me gusta Marco y Claudio, me gusta Marco y Claudio, me gusta, me gusta", repite el spot que intercala imágenes del célebre film animado con otras de campaña.