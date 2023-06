Cuatro lugares para comer bife de chorizo en la zona

El bife de chorizo siempre viene con una guarnición que varía entre papas fritas, ensalada, puré de papa o vegetales asados. ¿Dónde se come el mejor de todos en la zona?

Restaurante ACA

No es un sitio de alta cocina, ni gourmet, ni tiene en su interior diseño europeo en su mobiliario. No tiene panera de masa madre ni vinos biodinámicos, pero tiene una carta de comida sencilla y variada que cumple con el resultado. Saciar con sabor a hogar. ¿Acaso eso no es todo?. El bife de chorizo es un señor bife de 500 g (hay una versión petit), es un clásico de la casa y lo preparan super rico. Vale la pena la espera. Con papas fritas y un sodeado. Mediodía y noche.

Luis Toschi y Ruta 22, Cipolletti.

restaurante aca.jpeg

Otra Historia

La esquina de Villegas y Fernández Oro es una de las más lindas del pueblo. Cocina profunda de bodegón 100%. No pidas lujo, ni acero inoxidable suizo. En este sitio se encuentra uno de los mejores bifes de chorizo del condado. Sale con mixta, puré o papas fritas. Ideal para romper cualquier mediodía de semana

Villegas y Fernandez Oro, Cipolletti.

AM restaurante otra historia (17).jpg Agustin Martinez

El Tío

Un clásico de Neuquén. Uno de los restaurantes con más historia de la ciudad. Siempre gente esperando, siempre gente volviendo. Si me piden un ejemplo de comedor popular inagotable siempre menciono El Tio. Su bife de chorizo es un gol y su carta un bazar de opciones maravillosas. Ensalada, puré o papas fritas. Imbatibles. Mediodía y cena. Cierra solo el domingo.

Olascoaga 533, Neuquén.

el tio.jpg

El Boliche de Alberto

Su bife de chorizo y sus papas fritas son un sello único. Las brasas siempre calientes y dos sucursales para elegir donde sentarse. Siempre preguntan por el punto y lo anotan. Generalmente el parrillero se acerca a tu mesa a preguntarte. Abre todos los días mediodía y noche.

J.J. Lastra 1020, Neuquén

Santiago del Estero 883, Neuquén.