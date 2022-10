Cuatro medallas para los neuquinos en los Juegos Odesur

Matias Contreras y Nadia Riquelme .jpg Matias Contreras, plata y Nadia Riquelme, bronce, en K1 Extremo.

También sumó bronce el judoca capitalino Joaquín Burgos en el salón de los deportes de la Secretaría Nacional de Deportes.

El difícil fue complicado para el neuquino que en la categoría más de 100 kilos cayó ante el ecuatoriano Freddy Miguel Figueroa Ortiz. Luego tuvo su revancha ante el venezolano Luis Azmequita Urqueola pero una nuevo traspié -esta vez ante el chileno Francisco Solis González - lo dejó fuera de la pelea por el oro y debió ir por el bronce instancia en la que se impuso al brasileño Ghilerme Oliveira Cabral y quedarse con el metal.

“Es la primera vez que me tocó enfrentar al brasileño que fue un rival muy duro. Pero logró mantener el kumi-kata, lo cancelé y le pude sacar el punto. Después terminé ganando por waza-ari”, explicó sobre su desempeño.

“De las peleas anteriores –continuó -, contra Freddy el ecuatoriano que es un competidor olímpico, sentí que hice una buena lucha pero se me escapó. A Venezuela le gané por Ippon y con el chileno Solis con quien me crucé varias veces, creo que estuve superior. Pero por lo mismo que decía antes, se me complicó la lucha porque hay cosas que tengo que corregir”, reflexionó.

Joaquin Burgos.jpg Joaquín Burgos en el podio. (Foto: Sergio Dovio).

“Estoy feliz por esta medalla ya que no venía de mis mejores competencias pero toda la preparación en los Open y en los Panamericano eran para este torneo y por suerte se me pudo dar”, explicó.

“Es un logro que quiero dedicar a mis papá que me estuvo apoyando, a Rosana, mi mamá, a mi hermana, mis entrenadores y compañeros de dojo”, señaló luciendo con orgullo su medalla.

La jornada se cerró con el bronce que en dobles femenino logró en el Centro Nacional de Squash Pilar Etchechoury en dupla con la porteña Valentina Portieri. Tras vencer en cuartos de final a las peruanas Castillo-Rodríguez 2-0 (11-8 y 11-4) cayeron en semis con las ecuatorianas Buenano-Moya por 11-6 y 11-9 para quedarse con el tercer puesto. Este jueves comenzará la competencia por equipos.