Cubero se desquita

Casi como un desquite, Cubero se hizo cargo del encuentro y dio más detalles. “En Tequila estaba un íntimo amigo que está saliendo con otra azafata. Me acerqué, charlé un rato y en un momento le dije dos cosas al oído a Eva”, lanzó misterioso. “Fueron 30 segundos literales, dos pavadas nos dijimos. Yo después seguí la noche con mis amigos”, agregó.

En consonancia, Bargiela sostuvo: “No pasó nada, coincidimos de casualidad. Cruzamos dos palabras, nada más que eso. Todos están esperando que pase algo entre nosotros, pero nada que ver”.

Y con la hermana

Cubero le agregó más pimienta al asunto al dar a conocer que fue a la disco porque cantaba su ex cuñada, Geraldine Neumann. “Me invitó ella”, explicitó dejando clara la buena sintonía que tiene con la hermana de Nicole. Además, el futbolista sigue haciendo gala de la amistad con Ivana Figueiras, quien supuestamente le contó del rumor entre su ex y Pablo Cosentino.

“Nicole me gustó siempre, desde que tenía 12 años”

El diputado Facundo Moyano fue al piso de El diario de Mariana y, antes de entrar en debates político-sindicales, sorprendió al revelar que Nicole Neumann lo atrae desde que era adolescente.

“Desde los 12 años me gusta. Es una persona famosa y estéticamente muy aprobable. Tenemos una amiga en común que subió una foto. Yo le dije ‘qué linda, me gustó siempre’, y se dio”, contó. Y aclaró: “A mí me gusta más allá de que sea famosa o no. No es que yo la haya buscado por eso”.

A su vez, manifestó que le molestó que se dijera que hubo un arreglo económico con la rubia para ocultar su sexualidad. “No sólo porque eso significaría un engaño de mi parte, sino que habla muy mal de Nicole que accede a esto para mentir. Fue una falta de respeto a la mujer”, dijo.

Por otra parte, reconoció que le hizo una denuncia con carta documento a la empresa encargada de la seguridad del edificio de Puerto Madero, cuando se dieron a conocer las imágenes de él y la ex de Cubero en el ascensor.