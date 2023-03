Cuca Aila, el referente que saca a los chicos de las drogas con una pelota de fútbol

Quizás no haga falta pensar en proyectos grandilocuentes o diseñar sueños imposibles para cambiar la realidad de un barrio atravesado por las drogas, el alcohol o la violencia. Pero sí se puede hacer el esfuerzo, un día a la vez, para ponerse objetivos concretos que alejen a los jóvenes de los consumos problemáticos e impacten en las familias con una combinación de deporte, reglas claras y una identidad que los dignifique.

La fundación "nace en el 2004, en ese tiempo en el Oeste no habían muchas actividades para los jóvenes. El chico estaba en la esquina, la gente pasaba y cuestionaba pero nadie tomaba la posta de querer ayudar a los jóvenes. El hecho de haber estado en la esquina con aquellos chicos me dio la posibilidad de conocerlos, escuchar y ver qué podíamos hacer", relató Aila a LMPlay.

Su excusa fue una pelota. "La redonda", como le dice él, fue el germen para crear un torneo amateur que creció a pasos agigantados, hasta imitar la estética y el colorido de cada ritual futbolístico de la AFA. Aila convoca a equipos de los diferentes barrios del Oeste y los hace competir en partidos que, de a poco, sumaron árbitros profesionales, pelotas oficiales y trofeos que imitan a las copas más famosas, como la Libertadores y la Champion League.

La estética profesional no es sólo maquillaje. Busca empoderar a los jóvenes para hacerlos sentir parte de algo grande. Y también permite sumar a las familias, que pronto armaron hinchadas y confeccionaron "trapos" para alentar a cada equipo. Cada partido se vive, entonces, como un momento único para dignifica a los jóvenes del Oeste y les muestra un proyecto de vida con el deporte, y no la droga, como eje.

SFP Cuca Ariel Aguila organizador de torneos de Futbol (2).JPG Sebastian Fariña Petersen

Aunque ahora puede mostrar camisetas y escudos, y hasta una cancha iluminada con potentes reflectores, hacer girar la pelota por primera vez no fue fácil. Aila recuerda que los jugadores "eran una bomba de tiempo, muchachos de pelo largo que le metían caño a los comerciantes" y agregó que juntar a los equipos tampoco era sencillo, porque cualquier disputa deportiva podría desatar un episodio violento.

La respuesta, para Cuca, es el fútbol. ¿Por qué? ¿Qué tiene el fútbol que le da tanto poder? "Reglas", respondió, y esa palabra consiguió explicarlo todo. Cuando creó la Fundación, él tenía el fútbol pero el barrio tenía sus reglas. Y entonces lo entendió: "Nosotros tenemos el fútbol, ellos quieren jugar. Entonces movamos las reglas: no drogas, no alcohol, no violencia".

Con casi 20 años de historia, ahora puede mostrar el éxito de esa idea que muchos juzgaron como un sueño imposible. Requirió de trabajo constante, de años de "estar pinchando" para que se respeten las reglas. De a poco, los chicos comenzaron a respetar la estructura de la Fundación y a sentirse verdaderos profesionales en sus equipos, lo que contagió al resto de su familia para sembrar valores positivos.



La Fundación creció para incorporar talleres de boxeo, de murga, un comedor. Y Cuca se alegra cada vez que aquellos que cuestionaban su proyecto aparecen por la cancha para llevar a sus hijos a jugar en las inferiores. "Y te dicen que ahora entienden lo que yo quería hacer. Eso me marcó porque en ese momento era muy difícil", dijo.

El trabajo con los más chicos es su preocupación fundamental. Aila afirma que ahí se hace la tarea de prevención para que los niños no se conviertan en los jóvenes de la esquina, esos que las personas más pudientes sólo ven para evitar algún peligro. Cuando no son invisibles, "ven a los chorros y nadie se acerca a hablarles, a ver qué le gusta, qué necesitan".

Sembrar valores entre los niños es la mejor forma de evitar que el agua les llegue al cuello. "Cuando venía el papá o la mamá queriendo que el chico salga de las adicciones y sólo le podíamos ofrecer deporte. Hoy tenemos psicólogos, asistentes sociales, trabajando en coordinación con el Hospital Heller y Castro Rendón. Hoy tenemos las herramientas si el chico quiere salir, siempre que él quiera", relató.

Incluso con todas esas herramientas, conseguir que salieran de la droga no era una tarea sencilla. Aila entendió que lleva mucho tiempo, paciencia y acompañamiento de profesionales, que hoy son más accesibles gracias al peso que tiene ahora la Fundación y que les permite golpear nuevas puertas para pedir ayuda.

Para él, Un día diferente es mucho más que una cancha de fútbol o un torneo. La pelota que usaron de excusa ahora sostiene una estructura para cambiar la forma de ver la vida en los barrios más humildes de la ciudad. Su fundación es una forma de entender el cambio con las reglas como foco, que pueden estar en cualquier deporte. "Si me preguntás que falta, faltan más actores comprometidos y agrandar un predio que nos quedó chico", dijo.

Y falta, sobre todo, esparcir la creencia de que "esto se puede cambiar y revertir". Y los aciertos y errores de hoy parecen enviarle un mensaje al Cuca de la esquina, ese que encontraba todas las puertas cerradas y que pensaba que cambiar era un sueño imposible. Y dijo que si pudiera hablarle ahora, le diría una sola cosa: "¿Viste que se puede cambiar?"

Adelante, historias que inspiran, es un ciclo de entrevistas realizado por LMNeuquén, LMPlay y Tecpetrol para contagiar las ganas de ayudar, superarse y transformar el mundo con acciones cotidianas. Deportistas, empresarios, educadores y activistas comparten cómo fue su camino para convertirse en referentes de sus comunidades.

