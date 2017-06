Cuenta su verdad

Según informó la redacción del portal Primicias Ya, la hasta ahora mujer del periodista Diego Latorre tendrá un mano a mano exclusivo con el conductor. Ese fue el arreglo que anoche pautaron Yanina y la producción del programa.

Luego de que salieran a la luz los calientes chats entre su marido y Jaitt, la panelista se sumió en un profundo silencio que de algún modo rompió el lunes al mediodía, casi al final del programa, al manifestar: “Si yo hubiese sido la infiel, doy la cara, respondo, me paro en la previa, pero como no hice nada y me toca de refilón, que hablen los protagonistas”.

Mano a mano: Yanina hoy será entrevistada por Ángel de Brito, según informó Primicias Ya.

En guerra: Listorti reflexionó y le tiró un palito a la rubia, que lo trató de “machista y patético”.

En Este es el show, José María Listorti se refirió al escándalo mediático y desató la furia de la rubia. El conductor opinó: “Yo creo y espero que esto también le sirva a Yanina Latorre. Porque si hubiese pasado esta separación, tal cual pasó con Diego Latorre, entre Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, Yanina se habría divertido mucho con eso. Si quieren, pongo a Paula Chaves y Pedro Alfonso. Es su papel y yo lo entiendo. Pero lo que les está pasando a Yanina y a Diego no es bueno. No por ellos, porque son grandes y saben lo que hacen, sino por los chicos”.

De Brito replicó las palabras del conductor a través de Twitter y Yanina no se quedó al margen en su respuesta. “Avisale a Listorti que no me río de nadie. Voy a seguir haciendo mi trabajo. Él se ríe de la gente. Yo no. Decile que a mí no me hicieron nada. Ni hice nada... es tan machista que es patético”, fue la respuesta de la rubia.