Cuidale a tu perro las articulaciones

Por lo pronto, al adoptar un cachorro hay que averiguar si los padres u otros cachorros mostraron signos de problemas de las articulaciones, como displasia de cadera. Y si tu perro ya es parte de la familia y no podés averiguar sobre su árbol genealógico, entonces es importante hacer una consulta con el veterinario para que te recomiende una rutina de ejercicios que ayude a mantener la movilidad y qué suplementos se pueden incorporar a sus dietas, como también las actividades que deben ser evitadas.

Pero ¿cuáles son las razas que tienen tendencia a sufrir estos problemas articulares? Tomá nota de las más comunes:

Pastor alemán: está predispuesto a la displasia de cadera y a la artritis. Ser proactivo en su salud puede ayudar a prevenir la gravedad de estos problemas.

Labrador: es propenso a la obesidad, que amplifica la tensión en las articulaciones, así como hacer que las condiciones comunes en la raza empeoren.

Rottweiler: al igual que muchas otras razas grandes, está genéticamente predispuesto a desarrollar displasia de cadera, de codo y artritis. También a la osteocondrosis disecante, una malformación en el cartílago de las articulaciones que se puede prevenir con una nutrición adecuada.

Terranova: como otras razas grandes, puede desarrollar displasia de cadera y de codo, así como la artritis a una edad temprana. Esto se debe en parte al hecho de que crezcan tan grandes y a un ritmo tan rápido.

Gran danés: por su gran tamaño y peso, son candidatos a tener problemas en las articulaciones.

Dieta y ejercicio: Es importante la consulta al veterinario para poder prevenir que el animal sufra.



Se trata de patologÍas que duelen mucho

Por Sergio Gómez (veterinario)

Hay razas más predispuestas a tener problemas de huesos cuando los factores son genéticos, como la displasia de cadera en el ovejero alemán. La única forma de erradicarla es evitando la reproducción de perros con esa enfermedad. Hay que estar atentos a factores que pueden ocasionarla o acentuarla, como los pisos resbaladizos o el sobrepeso. Son patologías dolorosas que pueden llevar al animal a morder o atacar como reflejo del intenso dolor que sienten. No le des ibuprofeno porque le produce un trastorno en la coagulación de la sangre; lo mejor es que tu veterinario le dé la medicación apropiada. ¿Consejos? Una manta acolchada para que no esté en contacto con el suelo al acostarse, botas en las patas para evitar que se resbale (lo mejor siempre es que esté en pisos de tierra), evitar que suba y baje escaleras, no exigirlo pidiéndole que te acompañe a caminar, y ayudarlo a levantarse cuando veas que le cuesta.