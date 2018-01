Cumbre maradoniana

La joven llegó ayer a la lujosa ciudad en la que desde hace tiempo reside el ex futbolista y ahora director técnico. Según la información publicada por Clarín, el encuentro entre padre e hija fue “perfecto”.

El artículo señaló que aún no tocaron el tema de la invitación de Oliva a la boda, lo que podría provocar una verdadera pelea en caso de que la joven se niegue a recibirla.

Es que el Diez dejó claro la semana pasada -con un audio enviado a Jorge Rial- que para él es importante la presencia de la blonda. “Rocío no va a ir al casamiento de Dalma, yo tampoco”, relató.

Con Rocio: El ex futbolista dejó claro que quiere que su novia esté presente en el casamiento.

Reino de la paz: El encuentro padre e hija fue “perfecto” pero aún no se habló de la invitación de Rocío.

Las chicas del Diez, peleadas

La relación entre Dalma y Rocío es pésima e incluso el año pasado la denunció -junto a su hermana Gianinna- por amenazas. “Sé adónde va a bailar tu hija Gianinna, y ahora voy a ir todos los fines de semana y cuando me la encuentre, te la cago a trompadas, a ella, a las hijas. Mirá que nosotras somos muchas... Ahora me vas a conocer y tus hijas también. A mí no me rompe las pelotas nadie”, fue el mensaje que Oliva le envió a Diego y que este último le reenvió a sus hijas para que tomaran cartas en el asunto.

Anteriormente, Gianinna se había cruzado con la novia de su papá porque, aparentemente, ella le hacía llegar mensajes erróneos, lo cual generó una discusión entre la empresaria y el Diez. “En ningún momento, nunca prohibí que vos veas a Benjamín. Ayer él te esperaba y yo no lo dije en la televisión, lo puse en Twitter. Así que decile a esa c... que tenés al lado, esa pend... de m... que ojalá que nunca me la cruce, porque la voy a desfigurar”.