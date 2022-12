La postal atípica que se encontró en la Plaza Renacer del Barrio Jardines del Rey - a una cuadra de Costa Piré- llamó su atención, pero no fue suficiente para encender sus sospechas. Había unas mesas con bebidas y algunos vasos, pero una mentira piadosa de la mayor de sus hijas -Eugenia- mientras lo entraba a las apuradas y con disimulo a la casa de su hermana, corrió el foco y no le dio tiempo a las conjeturas.

ON - Cumpleaños Adolfo Fernández (18).jpg

Minutos después, con el argumento de que otra de sus nietas tenía ganas de ir a jugar a la plaza, Adolfo volvió a salir y se encontró con una multitud cantándole el feliz cumpleaños. Familiares, amigos, colegas y -sobre todo- un tendal de ex estudiantes del Colegio Jean Piaget -a quienes acompañó durante su adolescencia- estaban ahí, cantando, aplaudiendo, sonrientes y emocionados regalándole el mejor reconocimiento a este preceptor, tras trece años de jubilación.

"Cuando llegué le pregunté a Eugenia qué pasaba y ella me cuenteó", contó Adolfo al día siguiente, con su inoxidable habla cordobesa. "Me dijo que estaban armando el cumpleaños de un vecino y me hizo entrar a la casa de mi otra hija, Ángela. Estuvimos un rato, se ve que se pusieron de acuerdo en el horario. Luego me propusieron llevar a la plaza a mi nieta más chica. Cuando salí, me encontré con toda la barra. Al primero que vi fue a mi colega Alejandro 'El Choco' Cabrera, que trabajó en el colegio Jean Piaget y que ahora está en el Teatro Ámbito Histrión", dijo este jueves -en diálogo con LMN-, al recomponer la inesperada fiesta vivida hacía unas pocas horas.

ON - Cumpleaños Adolfo Fernández (13).jpg

"Después empecé a ver viejas caras en la calle, la plaza. Fueron cerca de cien personas. Al rato fueron cayendo más chicos que, por tema laborales, llegaron más tarde. Los saludé a todos, me hicieron plantar un árbol. Habían preparado una mesa con frutas, aguas saborizadas, sándwiches, así que estuvimos hasta que se hizo de noche. La verdad es que fue increíble y emocionante, no me lo esperaba ni lo sospeché. Hasta mis nietos lo sabían y ninguno dijo nada", deslizó conmovido.

En el inusual brindis del miércoles convergieron numerosas historias y un sentimiento genuino y poco habitual. Una fuerza atrajo con solo mencionar el nombre de un hombre que dejó una huella tan poderosa que al día de hoy sigue brillando. Egresados con más de 40 años de edad, no solo lo recuerdan como parte constitutiva de su juventud, sino que también lo siguen celebrando en el presente.

De causalidad

Adolfo dio con el mundo estudiantil de casualidad. Comerciante de toda la vida, continuó en ese rubro cuando llegó a Neuquén junto a su pareja de entonces y la pequeña Eugenia, su hija mayor. Una vez instalado en el Alto Valle consiguió trabajo en un negocio de venta de neumáticos. Como el mango no alcanzaba, se alistó como preceptor en el Consejo de Educación y prolongo su jornada laboral hasta la medianoche.

ON - Cumpleaños Adolfo Fernández (24).jpg

"En el comercio trabajaba a la mañana y por la tarde. Luego me iba al CPEM 2 para cubrir el turno noche. Fui jefe de preceptores durante 30 años, hasta que me jubilé", comentó en alusión a ese establecimiento educativo.

Entrados los años 90' Adolfo sufrió el golpe de quedarse sin trabajo dos veces por el cierre de los comercios en los que estaba empleado. El segundo traspié significó un límite y destapó un umbral que lo llevó a abocarse y comprometerse tiempo completo con el universo de la educación, el mismo que hoy reconoce su entrega.

Un año después de tomar esa decisión, el flamante colegio Jean Piaget le abrió las puertas apostando a la década de experiencia cosechada en la escuela pública. Tanto en la secundaria inaugurada en Roca 150 como la que se mantiene firme en Confluencia Rural, quedó la impronta de Adolfo: en cada docente y -especialmente- en cada alumno que acompañó como coordinador de cursos -y más tarde como jefe de coordinadores de curso- desde 1993 hasta el 2010, cuando se retiró.

ON - Cumpleaños Adolfo Fernández (25).jpg

"La relación con los alumnos siempre fue muy buena, tanto en el ámbito del colegio como en todas las actividades que se hacían por fuera para acompañar el proyecto de viajes por Argentina, América y Europa, cuando se pudo. Por eso quedó la relación afectiva con todas las promociones", destacó Adolfo.

"Cuando me fui de la escuela, seguí sosteniendo el vínculo a través de las redes sociales. Muchos se fueron de Neuquén para estudiar, otros están por el mundo y yo los sigo a través de Instagram o Facebook. Nos saludamos para los cumpleaños, les mando mensaje cuando tienen hijos", agregó.

"Me sorprendí con muchos que fueron ayer que estaban en Buenos Aires o La Plata estudiando y que han vuelto a Neuquén. Muchos me preguntaban cómo hacía para acordarme de los nombres y apellidos de todos. Gracias a Dios todavía tengo buena memoria", sostuvo con gratitud, para luego señalar que cuando está de viaje intenta encontrarse con quienes está viviendo en otros puntos del país para darles un abrazo y saber de sus vidas.

ON - Cumpleaños Adolfo Fernández (20).jpg

"Con muchos de los que están en el exterior, cuando vienen a Neuquén a ver a la familia, nos encontramos, si es que tienen tiempo. Yo trato de sostenerlo porque me hace bien y porque recibo mucho cariño", enfatizó.

"Yo sé que no es común seguir la relación con quienes fueron estudiantes, pero a mi me da mucho placer y orgullo continuar en contacto, ver el crecimiento que ha tenido. Incluso con los padres de ellos mantengo relación porque fueron muchas las actividades que nos unieron: la organización de bingos, rifas, encuentros de música, de teatro. Todo eso fogoneó e hizo que se mantenga la relación", reflexionó.

"Todos los chicos que fueron al festejo son profesionales de distintos rubros, son padres y madres, incluso de chicos grandes. Los mayores tienen 44 o 45 años. Sostuvimos la relación a lo largo de todos estos años, me han invitado a las reuniones cuando cumplieron 25 años de egresados. Fuimos con Perla Benegas, la primera directora del colegio que también se había jubilado", dijo en alusión a la querida docente que también quedó grabada en la memoria de esa comunidad educativa y que, desde Buenos Aires, no perdió la oportunidad de dedicarle unas palabras a Adolfo.

El reconocimiento de otro ícono de la educación neuquina

Desde Capital Federal, Perla Benegas, quien también formó parte del cuerpo docente de la Universidad Nacional del Comahue destacó la trayectoria y el aporte de Adolfo al Jean Piaget.

"Resulta muy grato evocar tiempos fundacionales del colegio, a propósito de la figura del jefe de Coordinación, Adolfo. La Coordinación fue una de las figuras creadas desde el inicio del Colegio, en 1992. De alguna forma se pretendía potenciar el trabajo de preceptoría, con alcances a todos los ámbitos de la vida institucional. Para que eso sucediera, el manejo administrativo debía estar garantizado para dar lugar a lo importante: el conocimiento como eje y razón de ser de la educación junto con relaciones de comunicación entre estudiantes, docentes, administrativos, personal de maestranza, padres y dirección, en calidad de pilar sólido de la identidad del Colegio. Y ahí, estuvo Adolfo, con especial capacidad para escuchar, comprender, indicar y coordinar a un grupo de profesionales excelentes de su equipo", destacó Perla.

ON - Cumpleaños Adolfo Fernández (22).jpg

"Fue protagonista por la generosa entrega de sus saberes, dando curso a otras posibles maneras de ser, hacer y estar en un colegio secundario. Quizás, la trayectoria de Adolfo, que continúa manteniendo comunicación con la mayoría de los egresados, se podría sintetizar en conceptos como: confianza, respeto, cuidado y trato tan cordial como humano. Atributos que siempre merecen lo que esta reunión por su cumpleaños ha expresado: gratitud", subrayó.

"Un abuelazo"

Sin poder evitar las lágrimas, Ángela, la hija de Adolfo, agradeció a todos los que fueron parte de la sorpresa. "Fue muy emotivo y gratificante ver que mi papá es querido por tanta gente. Sabiendo lo ocupados que vivimos todos. Un montón de alumnos se hicieron un ratito par acercarse a saludarlo. Recordaron anécdotas, le hicieron carteles graciosos, todos muy contentos de poder estar presentes. Nos agradecieron haberlos hecho parte del festejo y nosotros felices de que se hayan copado en venir", valoró.

ON - Cumpleaños Adolfo Fernández (23).jpg

"Hubo gente que egreso hace más de 20 años y que lo sigan recordando con tanto cariño es muy hermoso para nosotros como familia y para él en especial", añadió.

"Siempre digo tenemos el privilegio de tener este papá, siempre presente y cariñoso, acompañándonos en cada etapa, con mucha paciencia y amor. Un abuelazo también, viviendo la infancia de sus nietos, disfrutándolos con tranquilidad. Es un abuelo muy activo, disfruta con ellos su día a día y las vacaciones también", manifestó en nombre de ella y sus dos hermanas: Eugenia y Sofía.