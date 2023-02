Cumplió el sueño de ser cantante lírica en la ciudad de Mozart

Tampoco su vida fue la misma cuando hace quince años atrás, después de una presentación de una comedia musical en Desafíos, África De Retes, que había sido docente y cantante lírica en el Teatro Colón, que estaba entre el público le comentó que contaba con muchas condiciones sobre todo para dedicarse a la ópera. “Fue muy importante y me impactó mucho lo que me dijo De Retes porque a mí me encantaba una cantante lírica ruso-austriaca Anna Netrebko, la número uno de la ópera, y yo quería hacer eso y empecé a pensar en hacer comedia musical con orientación lirica”, explica a LMNeuquén en la casa de sus padres.

Para ingresar al Colón, se preparó durante dos años con profesores con los que estudiaba repertorio y técnica vocal. “Tomaba clases toda la semana porque estaba convencida que era eso y fue un tiempo de mucho aprendizaje a pesar de que siempre tuve miedo a las ciudades grandes. Pero fue tanta la pasión, las ganas que dejé ese temor de lado”, señala. Además aprovechaba a ir a conciertos y hasta llegó a cantar en la imponente sala La Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner.

A pesar de la dedicación, el esfuerzo y el estudio, Tini no pudo superar el examen final para ingresar al Teatro Colón. Pero antes de esa frustración, en ese iniciático viaje a Europa, se le había abierto una puerta que cambiaría su destino. Con su amiga Mariana que vivía en Irlanda habían decidido recorrer algunas ciudades europeas pero, sobre todo, hacer “la ruta de la ópera”. Llegaron a Salzburgo y después de conocer la casa y museo de Mozart, peregrinación obligada para cualquier amante de la música clásica, se fueron a tomar una cerveza en un bar.

“En ese bar conocimos a un guitarrista argentino que tocaba allí y nos pusimos a cantar algunos temas de rock nacional, se sumó un violinista y al final canté dos arias de ópera”, cuenta emocionada y parece revivir aquel momento. “Cuando terminé de cantar un hombre que tiene un ensamble de tango se me acercó y me preguntó si me dedicaba al canto y me sugirió ir a la Universidad de Mozarteum en Salzburgo”.

A pesar que la esperaba el examen en el Colón, Agustina comenzó a buscar información sobre esa casa de estudios y lugar de conciertos. “En ese momento me dije que si me iba mal en el Colón vendía todo y me iba a vivir a Salzburgo”. Y así fue. Destaca el apoyo que recibió de su familia para comenzar la Maestría en Ópera y Teatro Musical en la prestigiosa universidad austríaca que terminó recientemente.

Durante tres años, además de cursar en la universidad, estudiar, practicar yoga y meditación, ensayar para las presentaciones en público, Tini trabajó como recepcionista en un hotel, en un bar y de niñera para solventar sus gastos. “Estaba en el lugar soñado y donde pude desarrollar un crecimiento respecto a la voz y al canto”, describe esta mujer de 30 años que después de cantar en su ciudad que la vio crecer volverá a Salzburgo para continuar su carrera lírica que tendrá nuevos desafíos y logros.

Prepara un concierto de música de cámara y disfruta del paseo costero

El jueves 23 de febrero a las 20, Agustina Calderon será la protagonista de un concierto de música de cámara en el Espacio Ars (Diagonal España 169 de esta ciudad) acompañada por el pianista Nehemias Aguilera y Mauricio Aramayo en violín.

Esta presentación la encuentra entusiasmada por una nueva oportunidad de presentarse ante el público neuquino. La última vez fue en septiembre de 2021 en el Cine Teatro Español junto a la Orquesta Sinfónica del Neuquén bajo la dirección de Andrés Tolcachir en el que ofrecieron el concierto “Mozart & Haydn”. “Ese concierto fue lo máximo, me encantó trabajar con la orquesta y su director Andrés Tolcachir fueron muy amables, muy profesionales”. También en aquella oportunidad se presentó en el Parque Jaime De Nevares.

Mientras se prepara para el jueves, Agustina disfruta el paseo costero. “Neuquén la veo hermosa, me sorprendió un montón la extensión del paseo. Yo vivo en Salzburgo, una ciudad impresionante donde todo funciona bien, pero esta costanera no la tenemos allá”, resalta.

SFP Cantante soprano Agustina Calderon (20).JPG “Mozart es un compositor que hace bien cantar. Es sano cantar Mozart aunque es muy difícil hacerlo bien. Me gusta el Bel canto porque puedo expresar mucho más con la voz”, dice la cantante soprano Agustina Calderon, que tiene un sticker con la imagen del genial compositor austríaco en su termo.

Con el termo -cuyo detalle es el sticker con la imagen de Mozart-, el té con jengibre y el abrigo necesario para enfrentar las bajas temperaturas y el viento que se instaló durante esta semana en la ciudad, Agustina Calderon se acercó al predio de la isla 132 para disfrutar de los espectáculos musicales de la Fiesta Nacional de la Confluencia.

Cuenta que fue todos los días al escenario principal de la fiesta y en la primera jornada disfrutó especialmente el show que brindó durante un poco más de una hora el rapero Trueno.

Confiesa también que el jueves no paró de saltar con la música de la banda uruguaya No Te Va Gustar. “Estaba para cantar y gritar pero tengo que cuidar la voz”, explica en relación al concierto de música de cámara que brindará el jueves 23 de febrero en Espacio Ars junto a Nehemías Aguilera (piano) y Mauricio Aramayo (violín).

La última vez que Agustina Calderon cantó en Neuquén fue en septiembre de 2021 acompañada por la Orquesta Sinfónica del Neuquén dirigida por Andrés Tolcachir. Este jueves volverá a presentarse ante el público neuquino en un concierto de música de cámara.

“El que más me voló la cabeza fue Trueno. Me encantó por las temáticas que toca y porque me parece que es un artista muy genuino, que tiene sabiduría y mucha conexión con la gente. No tiene miedo a decir lo que tiene ganas de decir”, explica la cantante lírica. Se mostró sorprendida por la emoción que genera en la gente lo que canta el autor de temas como “Tierra Zanta” y “Dance Crip”, entre otros.

“Estoy cansada de pensar que la música clásica es para determinado público y el que no entiende no va. Es música que era el trap de esa época porque nació en la calle”, destaca.