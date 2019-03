"Cutral Co no puede ser un espectador del desarrollo"

Por otra parte, el candidato del MPN, apuntó que el principal problema que afecta a Cutral Co es la inseguridad. “Es un flagelo que asusta a toda la gente por los asaltos que se dan con armas blancas y de fuego. Tenemos contabilizados un hecho por día de este tipo de delitos”, dijo e informó que su propuesta será crear una secretaria de seguridad, que estará a cargo de un policía retirado, y que trabajará con la policía provincial para reestablecer el orden.

Corradi afirmó que junto a esto se deben fomentar políticas de “inclusión real” vinculadas a vivienda, deporte, cultura y trabajo. Con relación a lo primero, prometió desarrollar un plan de construcción de casas con la provincia, algo que según él, hoy no se puede realizar, porque la municipalidad “decidió no hacerlo de esa forma”.

Respecto al deporte, sostuvo que se necesita llegar a los barrios, para que los chicos puedan tener una cancha donde jugar. “Nuestra primera obra será en las 450 viviendas, un barrio que hoy no puede acceder a una cancha de césped sintético y es lo que les prometo como intendente, además de la construcción de una pileta”, anunció.

“Pensamos desarrollar esto en varios barrios con ese modelo, generando una vuelta al deporte barrial y la oportunidad de que los chicos puedan jugar y divertirse con otros nenes en este tipo de lugares y no en la calle. También vamos a construir un nuevo gimnasio municipal. Hemos tenido excelentes deportistas en Cutra Co pero no podemos seguir con un solo gimnasio que, además, hoy se usa para muchas cosas y en el que no siempre hay lugar para los deportes”, manifestó.

Mensaje para los municipales

Corradi Diez también hizo referencia a la situación de inestabilidad que viven muchos empleados municipales de la ciudad que, pese a contar con años de antigüedad cumpliendo tareas específicas, están bajo una modalidad de contratación, denominada “Plus”, por la cual no acceden a los beneficios de los aportes y derechos de cualquier trabajador en relación de dependencia. “En la municipalidad hay mucho temor por este tema. Hay gente que está hace más de 15 o 20 años y queremos llevarles la tranquilidad de que vamos a generar un plan para que los que tengan más de 20 años de servicio se puedan jubilar”, dijo. E indicó que en los casos de aquellos trabajadores activos el objetivo será que puedan acceder a una obra social y a un “sueldo blanco y digno”.