CyberMonday: los comercios neuquinos que participan del evento y cómo evitar estafas

El comprador neuquino es muy activo en este tipo de acciones y cada vez tiene más categorías de frecuencia de compra. Hace unos cuatro o cinco años buscaba un televisor o una compra muy puntual. Hoy la compra online tiene una mayor frecuencia y diferente tipos de categorías como alimentos y bebidas, ropa, cosmética. Puntualmente Neuquén este último rubro tiene una oferta fuerte, con lo que esas compras son más frecuentes que antes", enfatizó.

CyberMonday.jpg

Sarden señaló que en lo que va del día de hoy - y hasta la media mañana- unos 30 mil usuarios hicieron de los viajes, aire acondicionados y teléfonos celulares los productos más buscados del evento.

Recaudos para evitar fraudes

Al ser consultado sobre los recaudos que tienen que tener en cuenta los usuarios para evitar situaciones de fraude, el referente de la CACE subrayó la importancia de ingresar a la web oficial de CyberMonday para verificar las empresas que están adheridas.

Sarden agregó que es prudente prestar atención a la URL de la página. "Si empieza con https://, estás en una página segura; si la URL empieza con http://, la página no es segura", advirtió. "Una excelente práctica es la de escribir directamente la url en el navegador, en lugar de llegar a ella a través de enlaces disponibles desde páginas de terceros o correos electrónicos", se recomienda - en sintonía - en un comunicado oficial del CyberMonday.

En dicho texto se hace hincapié en el candado amarillo que tiene que aparecer en "la parte inferior derecha de la pantalla, al lado del símbolo de Internet". "Esto significa que el sitio web que estás visitando es seguro. Si no aparece, entonces no tiene una conexión segura con tu navegador. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, no en la home", se precisa en la misiva.

"Si la barra de direcciones del navegador es de color verde, podés estar seguro de que la página web es de la entidad que dice ser. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, no en la home", agregan en la lista de recomendaciones, para luego resaltar: "Hay que mirar la información de contacto, ya que si ésta es extraña o proviene de un país que no tiene nada que ver con la marca del producto, entonces no es confiable. Menciones legales: el editor de un sitio web, el autor de un blog o el comerciante de una tienda online debe anunciar las menciones legales en su página web. De lo contrario, se lo considera un sitio ilegal".

Estiman que los emprendedores neuquinos quintuplicaron sus ventas en el CyberMonday.

"A la hora de comprar, proporcionar sólo la información absolutamente imprescindible para la operación. Si alguna tienda online solicita obligatoriamente información que no se considere como esencial, entonces es mejor realizar tu compra en otro sitio", indicaron a su vez los organizadores del CyberMonday.

A su vez, plantearon que es prudente llevar un registro escrito de las transacciones. "Así se conserva la información que el establecimiento remita acerca de tu compra así como el nombre, datos del negocio y los términos legales de la compra. Como precaución, conserva esta información hasta que termine el período de garantía del producto", manifestaron al tiempo que encendieron las luces de alarma para las redirecciones: "No es raro que un sitio web no confiable redirija al internauta hacia sitios chinos y norcoreanos. Este tipo de sitios no tienen ningún valor".

Por su parte - y en diálogo con un medio local - la titular de la dirección provincial de Protección al Consumidor, Myriam Zurita, puso el foco en hacer una comparación de precios - desde los días previos- para evaluar "si el producto que está siendo ofertado tiene realmente una rebaja económica". "También es importante verificar el stock de los productos que están siendo ofertados", aconsejó.

"A la hora de hacer la compra, siempre sugerimos hacerlas a través de las páginas oficiales de las empresas y comercios y desde la página oficial de CyberMonday. La dirección tiene que empezar con el https://", insistió al igual que el referente de la CACE.

Myriam Zurita Consumidor.jpg

"Si el vendedor les pide desviarse a un canal que no es oficial- ya sea a través del teléfono, Whatsapp o Messenger, no lo acepten porque pueden estafarlos", subrayó.

"Después de hacer una compra, cuentan con diez días para hacer la devolución. No tiene por qué justificar la causa y el costo del flete será a cargo del vendedor", dijo e invitó a los ciudadanos a consultar las páginas y redes de Defensa al Consumidor para observar los consejos que están comunicando y evacuar dudas. "Estamos en 15 localidades en Neuquén y tenemos un teléfono gratuito al que se pueden comunicar: 800-222-2676. También pueden recurrir a nuestras oficinas", apuntó.

Reclamos

A la hora de hablar de la gestión de los posibles reclamos, Sarden recordó que la protección de los usuarios en las compras por Internet se rige por la misma ley de La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. En ese sentido, sostuvo que si durante CyberMonday se presentan inconvenientes con una compra, lo recomendable -para lograr una pronta solución- es contactar a la tienda en donde se realizó la transacción ya que en esta instancia se solventan la gran mayoría de las inquietudes y dificultades.

En caso de que el problema no sea resuelto, se podrá realizar el reclamo correspondiente en La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor por la web oficial (www.consumidor.gob.ar) o llamando al 0800-666-1518. Es importante contar con la documentación disponible relacionada con el bien o servicio: factura o ticket de compra, certificado de garantía, contrato, presupuesto u orden de servicio. Estos datos serán útiles en la audiencia de conciliación.

"Hay un mail activo (fiscalización@cace.org.ar) al que el consumir puede escribir para dar cuenta de situaciones irregulares", agregó Sarden.

¿Cuál es la penalidad para las empresas que tengas situaciones de fraude?

Por otro lado, el director de Interior de la CACE señaló que las empresas que las empresas que no cumplan con los términos y condiciones del CyberMondey serán penalizadas. A modo de castigo y tras ser advertidas- podrán sufrir la desactivación del logo en el evento por un lapso de tiempo determinado. También podrán ser excluidas en las próximas campañas de venta.

"Como mínimo para participar de CyberMonday, las marcas deben ofrecer un descuento del 10% en sus productos y servicios seleccionados. El evento es fiscalizado por un sistema de verificación de ofertas desarrollado en conjunto con la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Seguimos comunicando buenas prácticas para que las empresas las conozcan y las empleen con rigurosidad. Monitorearemos con especial atención aquellos casos en los que se presenten dudas y estaremos atentos a las manifestaciones de los consumidores durante el CyberMonday", prometieron desde la cámara en un comunicado.