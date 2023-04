Dalai Lama se disculpa por polémico beso a niño en evento público

El video, que se volvió viral en las redes sociales, muestra al niño acercándose al Dalai Lama y pidiendo un abrazo. El líder espiritual invita al niño al escenario y le da un beso en la mejilla antes de besar al niño en la boca y pedirle que "chupe mi lengua". No se conoce la identidad del niño, pero se sabe que estaba en un evento con la Fundación M3M , el brazo filantrópico de la empresa inmobiliaria india M3M Group, en Dharamshala, donde el Dalai Lama vive en exilio permanente.

dalai2.jpg

La Haq: Center for Child Rights, un prominente grupo de derechos infantiles con sede en Delhi, condenó todas las formas de abuso infantil en respuesta al incidente y señaló que incluso si la cultura tibetana muestra la lengua, este video no se trata de ninguna expresión cultural y tales expresiones culturales no son aceptables. El Dalai Lama es la figura budista viva más conocida del mundo y ha estado basado en India desde 1959, después de una fallida rebelión tibetana contra las fuerzas de ocupación chinas. Luego estableció un gobierno en el exilio en la ciudad india del norte de Dharamshala, liderando a miles de tibetanos que lo siguieron allí.