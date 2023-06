Dale play: así es la nueva canción de la China Suárez, Desaniversario

Este es el primer lanzamiento musical de la China Suárez luego de su separación con Rusherking en abril de 2023, tras diez meses de relación. Aunque la actriz no ha expresado de manera explícita que la canción esté inspirada en su reciente ruptura, los usuarios de las redes sociales no tardaron en hacer conexiones.

La letra también habla de una ruptura reciente, y una separación inesperada, frases como: ““Yo me imaginé despertarme con vos y darte los buenos días” o “Podría jurar que a pesar de este dolor, mi corazón no te olvida” fueron de las más comentadas entre sus seguidores en las redes sociales.

China Suárez 2.jpg

La China Suárez aún no habló mucho de su nueva canción, aunque aclaró la temática detrás de su composición: “Esta canción va dedicada a todos los aniversarios que no pudieron ser. A veces no es una persona quien te rompe el corazón, sino la frustración de algo que no pudo ser”.

Lo ciertos es que la actriz parece muy segura en su nueva faceta como cantante y ya está preparando su nuevo disco, el cual promete levantar mucha polvareda.