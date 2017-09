Dalma destruyó a Karina

Sin embargo, ayer Dalma Maradona contó que confirmó la noticia a través de su sobrino Benjamín, hijo del delantero y de su hermana Gianinna. Según relató, el pequeño de 8 años se enteró de la ruptura de su padre por la radio y lo llamó por teléfono. “Sólo sé que mi sobrino habló con su papá, le preguntó lo que quería saber y listo. Mi hermana no se sentía con el derecho de preguntarle eso porque era meterse en la intimidad que a ella no le corresponde”, dijo Dalma y aseguró que Benjamín no está triste por la separación.

Facturas del pasado

Por otro lado, la hija del Diez también habló de las versiones de que la Princesita había intentado que pasara algo con su padre -antes de su relación con el Kun- gracias al vínculo que tenía Gianinna con la cantante. “Prefiero no hablar de esa persona, porque la verdad es que cuando no tenés nada bueno para decir, mejor no decir nada. No me cae bien ella por cosas que ustedes no saben, pero si las cuento mi hermana me mata”, justificó.

Si bien la actriz aclaró que su malestar con la cantante tropical no tiene nada que ver con lo que pasó con su papá, dio a entender que la habladuría tiene mucho de real.