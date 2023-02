Daniel Figueroa: "Gaido hizo una buena gestión, pero la podemos superar"

- Como siempre la expectativa es ganar, lo cual no quiere decir que sea fácil. Necesitamos llevar una propuesta clara al ciudadano para conducir la intendencia. Creemos que Gaido ha hecho una buena gestión, pero la podemos superar en lo que hace a la cultura, la vivienda, la tierra y los servicios públicos. Es un municipio con un muy buen presupuesto, donde hay un superávit que no se aplica en tiempo y forma para atender las necesidades de la gente. Y en ese orden hay muchas cosas por mejorar.

- ¿Cómo influye desde lo electoral el hecho de que algunos sectores, que integraban el FdT tanto a nivel provincial como de la ciudad, se fueron a otros espacios políticos?

- Algunos han decidido ir por otros caminos y nosotros creemos en la unidad de frente. Ellos sabrán que motivaciones personales los llevaron a tomar esta determinación. Nosotros entendemos que debemos trabajar, motivar a la militancia ante un adversario muy potente en los que hace a la publicidad institucional. Pero queremos llevar nuestra propuesta a los barrios, alimentando eso para estar al servicio de la gente. Y algo muy importante: intercambiar con esa gente las necesidades que tienen para alimentar nuestra propuesta.

- ¿Afecta el contexto nacional, teniendo en cuenta que ahí el Frente de Todos es gobierno, o no influye esto respecto a las posibilidades de un candidato local?

- No debería afectar, porque más allá de aciertos y desaciertos en el país, en la ciudad hay una fuerte presencia del estado nacional en obras de infraestructura y a nivel cultural. Lo que nos tiene que preocupar es Vaca Muerta, para redistribuir y cambiar la matriz productiva. Será una responsabilidad nuestra y del municipio, porque esos recursos inciden en distribuir de manera más equitativa lo que se genera de ingresos por ese lado. La ciudad, con los recursos que tiene, no debería tener ningún sector sin luz, agua y cloacas y, lamentablemente, los tiene. Falta administrar mejor y ejecutar de una manera distinta, sensibilizándose el gobierno con aquellos sectores que más necesitan.

- ¿Qué políticas específicas para la ciudad deben implementarse?

- Acá en Neuquén hace muy poco se hizo un evento muy importante como la Fiesta de la Confluencia, donde la gente pudo asistir de manera masiva a espectáculos que de otra manera no tendrían forma de acceder. Pero hay grupos barriales también organizados al que hay que darles una identidad, por eso marcaba la falta de políticas en cultura. Lo de deporte también, que no pasa solo por canchas de césped sintético, sino por acercar a la familia, tener contención en los barrios, brindar salud y alimentación. Y eso no está. El Municipio es hacedor de cosas importantes, pero faltan otras políticas que no están presente en este gobierno.

- ¿Cómo se ve el 16 a la noche después de conocerse el resultado de las elecciones?

- Festejando porque va a triunfar la democracia, y asumiendo la responsabilidad de gobernar el municipio de Neuquén.