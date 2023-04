Daniel Minaglia, el neuquino por adopción que es referente del "Tiro Práctico"

Aquel amigo tomaba clases de tiro practico hacía 6 meses. Una competencia se acercaba y él buscaba optimizar el arma en búsqueda de un mejor desempeño. Cuando lo vio a Daniel, decidió invitarlo a participar.

“¿Por qué no te sumas? me dijo. Yo acepté y en aquel momento tenía una pistola simple acción, una vieja y legendaria Ballester Molina. Mi papá me armó unos porta cargadores rápidos y preparamos una funda como para salir del paso. En el torneo terminé cuarto y mi amigo quinto. Así empecé, le gané a mi amigo que entrenaba hace meses y hace 28 años me dedico al tiro deportivo”, agregó.

Desde aquel inicio, participó en la categoría standard hasta el 2008. Luego de un anuncio, el tirador pasó a la categoría open, de la cual sigue siendo división, aunque en algunas ocasiones suele cambiar. “Hasta el 2014 disparé en open y después del Mundial de Estados Unidos me pasé a la división producción hasta el 2016. En aquel año tuve un accidente en los dedos, mayor e índice, con los que disparo. Estuve varios meses fuera del circuito hasta que logré recuperarme”, dijo sobre su alejamiento momentáneo del deporte.

Producto de aquel accidente con una cepilladora, Minaglia, se vio limitado en algunas divisiones, ya que las modificaciones en la empuñadura del arma no le permitían hacer un tiro cómodo y efectivo. “Yo no diferencio si estoy tocando con la yema o la articulación. Para mí es todo lo mismo. Por eso si apoyo mal los dedos en el gatillo, sale mal el tiro, sobre todo a distancias largas”, explicó.

Con los cambios de reglamento que se han dado desde su lesión hasta el momento, el atleta puede participar en otras divisiones, ya que las empuñaduras las modifica a su medida y adaptándolas a su lesión. Algo que hará este fin de semana, ya que espera por la llegada Juan Pablo Durán, el mejor de la categoría junior en el país.

"Juan Pablo es subcampeón del mundo, estuvimos disparando en el mundial de Tailandia, dispara con una velocidad y precisión altísima. Viene al torneo y es la posibilidad para mí, un casi senior, de medirme con él a modo de show para todos", concluyó.

Nota por Juan Pablo Andrez