Daniela contó cuál fue el juguete que Gran Hermano no le permitió ingresar a la casa

Sin lugar a dudas lo más difícil de estar en Gran Hermano es su larga duración, situación que hace que una vez adentro no puedas conseguir nada de afuera hasta que puedas salir definitivamente. Esto hace que uno no pueda tener las cosas que usa normalmente en su casa lo que obliga a los participantes a pasar aún más penurias para acostumbrarse a esta nueva rutina. Daniela , una de las participantes más queridas de la última edición, reveló que tuvo que pensar muy bien que llevar dentro de la casa y admitió que desde la producción le prohibieron ingresar con un objeto muy específico.

“Me llevé uñas y pestañas”, admitió Daniela en una entrevista con Ciudad Magazine sobre sus imprescindibles a la hora de entrar a la casa, y luego agregó: “También me llevé un juguetito que no me dejaron entrar nunca, pero estaba dentro de mi valija original”.