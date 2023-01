Daniela hizo la espontánea en Gran Hermano: ¿A quiénes votó?

Por el momento no se aplicó la nominación fulminante que está disponible desde el lunes para todos los jugadores de la casa. De hecho, frente a las dudas sobre esta herramienta, Del Moro, tuvo que aclarar las pautas y enumeró: “Primero: cada jugador podrá hacer uso de la fulminante solo una vez. Segundo: La nominación fulminante manda a placa al elegido. Tercero: Quien haya usado la espontánea no podrá usar la fulminante en la misma semana. Cuarto: El líder no podrá quedar nominado y al mismo tiempo no tendrá el beneficio de salvar al que fue fulminado. Además, en caso de que la fulminante haya sido efectuada se conocerá el nombre de la persona nominada antes de comenzar la gala de nominación y la placa estará conformada por la persona afectada por esa nominación y por, al menos, cuatro personas más”.

¿Quiénes serán los nuevos nominados de la casa?