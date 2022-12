Daniela Rucci: "Las diferencias se resuelven adentro del MPN"

- ¿Y qué expectativas hay desde lo electoral?

- Yo creo que el hecho de que hayamos alcanzado estos acuerdos hace de que, en nuestro caso, sea un reconocimiento a nuestro sector. Nosotros no dejamos de ser críticos de algunas cuestiones que vienen pasando a nivel gobierno y que, en mi caso, que soy funcionaria del Concejo de Rincón de los Sauces, viene a aportar esa mirada crítica. Porque somos un sector que siempre gobernó en el interior y acompañó a nivel provincial. Hoy el hecho de ser parte tiene una responsabilidad de que si somos gobierno poder aportar nuestra mirada. No solo del federalismo como una idea sino como una realidad.

- ¿Esa es la crítica?

- Sí, y que también tiene que ver con la gestión y la planificación. Logramos concretar muchas obras necesarias de infraestructura pero tenemos un gran problema en los pueblos y ciudades de la provincia, que muchas veces tampoco se ve reflejado en la coparticipación, donde muchas ciudades venimos recibiendo el mismo porcentaje desde hace muchos años, cuando en realidad hemos cuadruplicado la población. Y sabemos que no somos los únicos, y eso se transforma desde la Legislatura, por esos será uno de mis objetivos principales a trabajar.

Daniela Rucci 04.jpg Claudio Espinoza

- ¿Y qué piensa del portazo de Rolando Figueroa?

- En principio me sorprendió. No hace mucho estuvimos en campaña, el ganó las PASO y, por supuesto, después fue acompañado por todo el partido para lograr la victoria en las generales para ser diputado nacional. Hasta no hace mucho era un compañero. Por eso nos sorprendió no solo que no participara de las internas sino de los acuerdos que hizo solo para ganarle al MPN. A cualquier precio está intentando lograr acuerdos que la experiencia marca que terminan mal. Cualquiera que haya pasado por nuestro partido sabe que las diferencias se dirimen puertas adentro y nunca con partidos con representación a nivel nacional, cuya única mirada que tienen es hacia nuestros recursos.

- ¿Cómo analiza el escenario electoral del MPN frente al resto?

- Todos los neuquinos y las neuquinas cuando llega el momento de emitir el voto y elegir quién va a conducir los destinos de la provincia pesa mucho más el saber que, con errores, pero con muchos más aciertos, el MPN gobierna para los neuquinos. Y eso es algo que a la hora de elegir se prioriza, por eso veo con muy buenos ojos las próximas elecciones. Nos va a ir incluso mejor aún que en las últimas elecciones.

- ¿El partido provincial va a conservar su caudal de votos?

- Sí, porque justamente el ver como de manera irresponsable estas fuerzas opositoras estén uniéndose con el objetivo de gobernar a cualquier precio, a nosotros nos va a beneficiar y va a traccionar a favor del Movimiento Popular Neuquino. Hay, además, una representatividad del interior que también aporta.

- ¿Qué temas tiene pensado trabajar en la Legislatura, además de lo que marcaba del federalismo?

- En el Concejo de Rincón somos legisladores activos y eso lo pienso trasladar a la Cámara de Diputados de la provincia, que tiene que ver con legislar no desde la oficina sino desde el lugar en donde están pasando las cosas. Y con las personas que tienen que hacer que los temas se solucionen o que las leyes se cumplan. Me interesa mucho y tiene que ver con conocer el territorio, participar con las distintas comunidades y a los trabajadores y trabajadoras que representamos desde el sector Azul y Blanco. Voy a llevar las banderas de la justicia social y que los ciudadanos del interior sientan que son iguales que los de la gran capital y que tienen las mismas posibilidades, no solo en infraestructura sino también en salud y educación. Poner en agenda tenas que hoy no están.