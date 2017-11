Darín bancó a Calu

Según el abogado de Calu, la actriz denunció a su ex compañero por ser "muy intenso en las escenas de los besos" .

La llamativa desaparición de Calu Rivero de la exitosa novela Dulce amor generó en ese entonces mucho desconcierto. Un año después, la actriz aclaró que se desvinculó porque había sido “acosada sexualmente” por su compañero de tira, Juan Darthés. “Yo fui parte de un acoso. A mí nadie me lo tiene que contar, yo lo viví en carne propia. De hecho, estoy escribiendo para poder sacármelo de encima” escribió Calu en Twitter. Además, agregó: “No voy a llevar el tema a la Justicia porque no creo en la justicia argentina, pero quiero sacármelo, contándolo”. En ese entonces, Darthés comenzó acciones legales contra la morocha, las cuales no terminaron en nada pero se reflotaron la semana pasada ante una nueva aparición pública de la actriz hablando del tema.