Darío Martínez: "El peronismo está unido dentro del Frente de Todos"

Darío Martínez, candidato a diputado provincial por el Frente de Todos, señaló que esta fuerza política, que llevará por tercera vez a Ramón Rioseco como postulante a gobernador, está en condiciones de ganar las elecciones del 16 de abril. Reveló que hubo un acercamiento con Rolando Figueroa para conformar un espacio político más grande pero que esto no se pudo concretar.

- El Partido Justicialista ha sido frentista siempre desde perón, Quijano y hasta esta época. Y en Neuquén volver a ratificar el Frente de Todos fue sencillo, ya que logramos más del 70 por ciento con esa moción. Planteamos a los neuquinos una idea de provincia superadora, de repensar las cuestiones que faltan resolver en un contexto positivo con el crecimiento de la producción de petróleo, de gas y, en consecuencia, de las regalías. Y es el momento de tomar decisiones y definiciones importantes, donde cada región tenga su por qué y para qué, apostando al futuro y el desarrollo de cada lugar. Y se lo vamos a proponer al electorado neuquino. Para eso conformamos el frente, con el PJ como columna vertebral, dado que aportamos la mayor cantidad de candidatos a intendente, y con Ayelén Gutiérrez como compañera de fórmula de Ramón. Creemos que se pueden hacer mejor las cosas, mientras que del otro lado se disputa el voto del MPN entre dos candidatos y en la derecha entre varios sectores. Entendemos que vamos a ser competitivos, con un frente que sigue planteando que puede ser gobierno.

- ¿Cómo quedó el Frente de Todos, teniendo en cuenta que algunos partidos, agrupaciones y hasta referentes del PJ se fueron del espacio?

- Está consolidado con más o menos las mismas fuerzas políticas y otras organizaciones sociales. Otros habrán decidido otra cosa pero el peronismo está unido detrás de este espacio. Vamos a andar bien pero el que elige es el neuquino y debemos contarles qué queremos hacer. Hoy el corazón energético del país es esta provincia y esto empuja a resolver cuestiones estructurales que nunca se resolvieron.

Dario Martinez (3).JPG Maria Isabel Sanchez

- ¿Se pensó en su momento en un acercamiento con Rolando Figueroa o fue una idea de algunos sectores y no del PJ como partido?

- El PJ armó una comisión de acción política que se juntó con Rolando, donde había un montón de compañeros y compañeras, y también con Ramón y lo que se proponía era hacer un frente aún más amplio. De eso resultó después consolidar un frente con los que los queríamos hacer lo mismo pero después no es solo la intención de lo que pretendía el PJ. Y algunos quizá se fueron con un proyecto que se parece más al MPN que a alguna alternativa. Creemos que hay que ofrecer soluciones distintas y la propuesta electoral tiene que ver con eso. Los problemas se resuelven desde el Ejecutivo y para eso proponemos la mejor opción, que es distinta a la que está gobernado hoy. Con políticas de tierra para el norte, mejorar el turismo en el sur, donde hay un puente de la Rinconada que aún no está listo. hay muchas cosas para hacer, además de lo que ya mencioné respecto a los hidrocarburos.

- ¿Desde lo electoral entiende que tienen posibilidades frente al resto de los partidos que se van a presentar?

- Hay que ser claros, nosotros proponemos los que queremos hacer con la provincia, aunque creemos que somos competitivos porque si mantenemos los votos de la última elección ganamos. El voto del MPN va a estar dividido en dos representantes que tienen el mismo modelo de provincia. Quieren lo mismo y no han podido resolver cuestiones importantes que con la misma receta, y no lo van a poder hacer a futuro. El voto de derecha con Cervi, Eguía o Sobisch, si es que este último se presenta, va por otro lado. Y lo que hay desde este sector que representamos es un frente unido y trabajando en el mismo sentido de siempre. Pero no nos armamos para ganar sino para gobernar mejor con los que piensan parecido.

Darío Martínez.mp4

- ¿Qué trabajo hará en la Legislatura si ingresa como diputado provincial?

- Vamos a asumir con la misma responsabilidad y expectativa de hacer mucho por Neuquén, es un lugar que conozco pese a nunca haber sido diputado provincial. Lo llevaré adelante con toda la responsabilidad que merece, como lo hice como concejal de Neuquén capital, como diputado nacional siendo opositor para marcar errores y aportar ideas y en el Ejecutivo como secretario de Energía de la Nación. Con esa misma energía encararemos este nuevo proceso.