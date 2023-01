Neuquén La Mañana Neuquén De bailar tango en milongas a tocar el bandoneón por el mundo

La neuquina Melina Reyes despliega su talento musical con el fuelle en importantes orquestas. Pablo Montanaro Por montanarop@lmneuquen.com.ar







En su casa familiar del barrio Mariano Moreno de Neuquén no se escuchaba música. La música estaba ausente en la vida de Melina Reyes hasta que a los 18 años partió rumbo a la ciudad de Buenos Aires para estudiar la licenciatura en Nutrición. La joven se instaló en un departamento de Almagro, un barrio porteño con una fuerte tradición tanguera y en ese contexto se produjo su primer contacto con ese género musical. “Vivía en Guardia Vieja y Salguero, una zona muy tanguera, y un día iba caminando y en una pared ví un papel sobre una milonga donde enseñaban a bailar tango. Fui y me volví loca. Nunca había bailado, así que empecé a tomar clases y el tango me atravesó de una manera muy especial”, cuenta Melina, de 29 años, a LMNeuquen.

La joven no solo aprendió a bailar al ritmo del 2x4 sino que empezó a frecuentar el amplio circuito de milongas que abren sus puertas en diferentes días de la semana en Buenos Aires. El tango empezó a ocupar una gran parte de su tiempo, sobre todo cuando escuchó unos temas de Astor Piazzolla. Fue en ese momento que se dijo: "quiero tocar el bandoneón”. "Estaba obsesionada, escuchaba Piazzolla todo el tiempo", agrega. Dejó la carrera de Nutrición y se fue a estudiar a la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA) donde aprendió guitarra.

Poco tiempo después volvió a Neuquén donde empezó a tomar clases de bandoneón con el destacado bandoneonista Nicolás Malbos, con quien estudió durante cuatro años. “No me resultó fácil empezar a tocar porque el bandoneón presenta una cierta complejidad, no es un instrumento ordenado como el piano o la guitarra con notas sostenidas”, explica. Sin embargo, con mucho esfuerzo, dedicación y práctica fue "poco a poco mejorando”. “Tenía tantas ganas que no me importó nada, me la pasaba estudiando todo el día, mis amigas me venían a buscar para salir y yo meta practicar con el bandoneón”, describe. Además de Piazzolla, Melina disfrutaba de la música de Leopoldo Federico, considerado una de las figuras máximas del tango; Eduardo Rovira y con el tiempo descubrió a Osvaldo Pugliese, Anibal Troilo y Alfredo Gobbi.