De Bajada del Agrio al escenario mayor de Cosquín y con canción propia

"La verdad es que estoy muy contento. Llegamos el 16 de enero con la delegación de Zapala y, después de este resultado, voy cayendo de a poquito", dijo el cantor y guitarrista, dos días después de que un jurado del Pre Cosquín -integrado por Hugo Casas, Marité Berbel, Franco Luciani, Osvaldo Uez, Juan Ángel Martínez y Cristina Silvera- lo eligiera como ganador en los rubros dúo vocal y tema inédito por "Pa’ qué andar al costado", una canción de su autoría inspirada en un momento de su vida y la famosa canción "No soy de aquí ni soy de allá", de Facundo Cabral.

"Estoy muy contento, muy feliz, recibiendo muchos mensajes y cariño de amigos y de gente que me hace llegar su amor por el teléfono y las redes. Conocer a Marité Berbel también fue muy bello, poder darle un abrazo. Yo me crié con la música de su papá, de ella y de sus hermanos", subrayó el músico de 29 años que creció en Bajada del Agrio y que volvió a elegir la tierra que lo vio nacer para echar raíces, luego de estudiar en San Juan, el terruño de sus padres.

"Zapala igual es como mi segunda casa, voy todo el tiempo, tengo mucha familia ahí", comentó el docente que se gana la vida dando clases de música en el CPEM 45, la secundaria que queda a solo unas cuadras del Río Agrio.

La música de su tío Everto Pérez y su grupo "Tierra y Sol" en las reuniones familiares marcaron su infancia y le contagiaron el amor por el folclore, un amor que se consolidó con la radio como banda sonara de los viajes en auto con sus padres y con una vieja guitarra de su papá que encontró en su casa cuando tenía ocho años. Del primer acorde al día de hoy, fue todo aprendizaje y vocación.

Hoy recuerda el año 2014 como su primer desembarco en el Festival de Cosquín. "A partir de ahí fui presentándome todos los años. A veces no he pasado las sedes provinciales, a veces sí. Fue un largo camino con el tema inédito y después con el dúo, que también es la primera vez que nos presentamos. El año pasado vine a acompañar a un solista, tocando la guitarra y este año vine de esta manera, con mi hermano, y se dio", resumió rebosante de dicha.

"Fede tiene 21 años, yo le enseñé a tocar la guitarra cuando era chico y así empezó su camino. Cuando volví al pueblo, él estaba más grande, estudiando música y empezamos a cantar algunas cosas juntos. Como nos gustó la química que teníamos , el año pasado decidimos anotarnos para el Pre Cosquín para ver qué sucede", añadió sobre su hermano.

A la hora de hablar de "Pa’ qué andar al costado", Nicolás expresó: "Es una huella que habla un poco de no correrse del camino cuando uno está medio nublado por las frustraciones que a veces nos aquejan en la vida. Es un poco así como decir, 'si sé lo que me gusta, por qué voy a ir para otro lado'. He pasado por eso con la música, pero siempre seguí porque es lo que me hace bien. El folclore me gusta porque compartís, por los momento que te relaga, los amigos y también porque es nuestro, me gusta reivindicar nuestra identidad", sostuvo, antes de indicar que su tema también estuvo inspirado por la canción de Facundo Cabral. "En una parte de 'No soy de aquí ni soy de allá' dice: 'Si ya conozco el camino, por qué voy a andar acostado'. Esa parte me gusta mucho y la utilicé para mi canción", manifestó y agregó que acaba de lanzar en Spotify un disco con canciones propias, que se llama "Del Agrio".

"Para mi estar en Cosquín es una responsabilidad muy grande porque siento que este escenario te pone en un lugar de decir cosas con responsabilidad y mucho criterio. Corona, además, todo el trabajo y el sacrificio que vengo haciendo con la música desde niño, básicamente. Representar a Neuquén y a mi pueblo, que me enseñó todos los valores que tengo, es un montón. Es un orgullo muy grande", concluyó.