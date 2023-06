De churrero de Lionel Messi a ilusionarse con una prueba en un club de Primera

Le llevó churros a Messi sin saberlo y se quebró de la emoción

Una oportunidad imperdible

Este jueves Mendoza estuvo en el epicentro nacional, ya que el Tomba enfrentó a Boca por la Liga Profesional y eso atrajo a los medios de todo el país entre ellos llegó a la ciudad Andy Kusnetzoff y Sofía Martínez para hacer su programa “Perros de la Calle” de Urbana Play.

En el programa del conductor de PH se cuentan historias que emocionan a los oyentes y televidentes y el caso de Juan Pablo no fue la excepción.

Durante el programa, el joven contó sobre la experiencia que vivió al conocer a Messi. Luego, el conductor quiso indagar un poco más en su vida y Juan Pablo contó que en el pasado se dedicó al fútbol: “Jugaba de chico. Jugué de chiquito en Irlanda y acá jugué en Newell’s, era hincha. Después por mi familia me hice de Central. En Defensores de Funes hice mi carrera futbolista y en 2017 se me dio la oportunidad de ir a jugar a España y cuando me estaba por ir tuve un accidente de auto. Me daban para cinco años en el hospital y salí a los 15 días”.

Andy Kusnetzoff Nicolás Olmedo Andy Kusnetzoff durante la charla con Nicolás Olmedo, ayudante de campo de Daniel Oldrá.

Al conocer su historia Kusnetzoff aprovechó que estaban en el mismo plantel de Godoy Cruz y tuvo una charla con Nicolás Olmedo, uno de los ayudantes de campo de Daniel Oldrá y le pidió una oportunidad para Juan Pablo.

"Es un chico que tiene edad de contrato profesional. Debería venir y hacer una prueba en la Reserva de Javier Patalano”, respondió Olmedo, pero después intentó bajarle un poco las expectativas, aunque dejó la puerta abierta: “Yo lo puedo hablar, no sé si lo puedo conseguir”.

Finalmente, llamaron nuevamente a Román e hicieron posible una charla con el ayudante de campo tombino: “Esta la posibilidad de que te prepares y vemos qué sigue después”. Luego de un silencio prolongado, el joven se sinceró: “Yo no puedo creer lo que me estás diciendo”, al mismo tiempo que lloraba de emoción.