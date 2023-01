De cuánto fue la ráfaga más fuerte y cómo sigue el viento en Neuquén

El pronóstico para la jornada de este martes que emitió la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) advertía sobre la posibilidad de que fuertes ráfagas de viento se sintieran en la ciudad de Neuquén y pasado el mediodía ya se puede decir que no se equivocó.

SFP Viento (1).JPG Sebastian Fariña Petersen

La temperatura pronosticada como máxima durante este martes era de 27°C y hacia la noche se espera una disminución hasta los 18°.

Para el resto de la semana la AIC pronosticó buen tiempo, caluroso e inestable hacia el fin de semana y comienzo de la próxima semana con formación de tormentas eléctricas en la región.

viento aic

Susto en Rentas

Esta mañana en el edificio de Rentas el viento tiró un panel fijo de vidrio desde el quinto piso. El episodio ocurrió apenas 30 segundos después de que dos personas pasaran por esa vereda.

"Podría haber caído arriba de cualquier trabajador porque fue a las 7.55 cuando entran los trabajadores", había dicho Cristian Rodríguez, delegado de ATE, quien además aseguró que ya han escrito varias notas formales para pedir más presupuesto y arreglos puntuales en el edificio del Bajo, por el que circulan empleados públicos y contribuyentes de forma cotidiana.

Los trabajadores de Rentas ingresan al edificio por dos accesos, sobre calles Misiones y Alcorta. Este martes, en medio de fuertes ráfagas de viento, un panel fijo de vidrio cayó desde el quinto piso sobre un pasillo por el que circulaban peatones y en el que habían autos estacionados.

Según se informó, el vidrio que cayó no era de una ventana que estaba abierta, sino de un paño fijo que no resistió las ráfagas de viento de esta mañana. Por fortuna, la caída no ocasionó heridas ni daños materiales.